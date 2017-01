Mezzano, è tempo di bilanci per il Comune: Accordo sulle Gestioni associate, Music Academy 2017 e molti altri progetti (VIDEO)

Sull’ipotesi di fusione tra il Comune di Mezzano con il vicino Imèr, il sindaco Ferdinando Orler parla chiaro: “Gli spazi ci sono sempre stati, facciamo il primo passo e poi ragioneremo”

Primiero (Trento) - Mentre il nuovo Comune di Primiero San Martino è alle prese in queste settimane, con la difficile situazione Ex Ingros (42 dipendenti a rischio) e la presidente Coop, Francesca Broch, annuncia dalle colonne del Trentino le sue dimissioni con le scuse ufficiali alla famiglia Brocchetto, nel fondovalle la situazione migliora nettamente sul fronte amministrativo, dopo le difficoltà dei mesi scorsi.

Gestioni e Fusioni

A prendere la parola in queste ore è il sindaco di Mezzano, Ferdinando Orler (nella foto), in questi mesi alla guida anche del gruppo Acsm Spa, il quale sintetizza con soddisfazione l’accordo raggiunto in questi giorni, sulle gestioni associate tra Mezzano, Imèr, Canal San Bovo e Sagron Mis.

Il primo cittadino di Mezzano lascia spazio però anche ad una possibile ipotesi di fusione tra Imèr e Mezzano, che porterebbe notevoli vantaggi ai due Comuni (escludendoli dalla gestione associata, con notevoli vantaggi anche in termini di finanziamenti provinciali).

Sul futuro presidente del Parco Paneveggio Pale, il Comune di Mezzano intende ascoltare tutte le voci in campo, in vista della prossima elezione nei primi giorni di febbraio.

Mezzano Romantica

Il sindaco di Mezzano, conferma l’importante ricaduta territoriale del progetto Mezzano Romantica, riconfermato anche per il 2017 con la MAI (Music Academy International) coinvolgendo tutti i comuni del territorio dal Vanoi a Sagron Mis, oltre a Mezzano.

Progetti futuri

Proprio a Mezzano, non mancano però i progetti legati alla viabilità locale, con il nuovo limite dei 30 chilometri orari in centro, le bonifiche in corso sul territorio e infine il nuovo ‘ponte tibetano’ che porterà una importante novità anche in campo turistico.

Guarda l’intervista al Sindaco Orler (VIDEO)