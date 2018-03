Mezzano, via libera alla nuova pavimentazione in porfido e a due nuovi parcheggi molto attesi in paese

Connect on Linked in

Dopo il rifacimento di piazza Brolo, l’abbellimento del vicino parcheggio, la riqualificazione della piazza della Fontana, la pavimentazione in porfido di via Roma, la realizzazione del parcheggio Grisoni e la nuova illuminazione a led a risparmio energetico, ora arrivano altri interventi molto attesi

Mezzano (Trento) – Ora tocca proprio al cuore del paese, al centro storico del paese, che si rinnova per ospitare un’altra edizione di successo di Mezzano Romantica in collaborazione con la Music Academy. Grande attenzione quindi, a quelle vie percorse da tanta gente nel periodo estivo, ma non solo, soprattutto negli ultimi anni grazie alla rassegna ‘Cataste&Canzei’ ai molti concerti ed eventi, che hanno regalato all’intero territorio una visibilità notevole.

Cantieri al via dalla primavera

“Inizieranno in primavera – spiega il sindaco Ferdinando Orler – i lavori di rifacimento della pavimentazione in porfido. Tutte le strade interessate dal passaggio della rete di teleriscaldamento e quelle maggiormente degradate, saranno oggetto di rifacimento e ne saranno verificati e sistemati nel contempo tutti i sotto servizi (fognature, acquedotto). Sarà rifatta la segnaletica e le piazze e gli slarghi saranno rivisti e ripensati per una maggiore fruizione dei pedoni”.

Il progetto prevede una spesa complessiva di € 835.571,50 di cui 584.970,30 per lavori, € 12.000 per oneri per la sicurezza ed € 238.601,20 per somme a disposizione, opera interamente finanziata con fondi del Comune di Mezzano, tramite il Fut della Comunità di Primiero. I lavori sono stati aggiudicati alla ditta F.lli Petri di Nave San Rocco (Trento) con il ribasso d’asta dell’11,838% per l’importo complessivo di € 527.721,52 di cui € 515.721,52 ed € 12.000 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

I due nuovi parcheggi

“Stanno però per iniziare – aggiunge Orler – anche i lavori per la realizzazione di due grandi parcheggi presso la Siega Prima e le Case Brusade, che daranno ulteriore risposta alla necessità di parcheggio a servizio del centro storico. Il parcheggio presso la Siega Prima prevede l’ingresso con i veicoli da quello già esistente. E’ previsto un passaggio pedonale pubblico che sbocca su via della Chiesa immediatamente ad est della Cooperativa, distando quindi soli 100 metri da tutti i principali servizi del paese. Potenzialmente l’area consente la realizzazione di 70 nuovi posti, ma probabilmente verranno leggermente ridotti in numero per lasciare maggiore spazio al verde. Il parcheggio presso le Case Brusade prevede invece la realizzazione di 25 posti pubblici e due autorimesse interrate, che verranno realizzate a cura dei privati proprietari dei fondi”.

I costi di realizzazione

Costo totale dell’opera per parcheggio Siega Prima: euro 146.152,42. Importo complessivo a base di gara Euro 115.774,93 di cui euro 108.747,72 per lavorazioni soggetti a ribasso ed euro 7.027,21 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. I lavori sono stati aggiudicati alla ditta Zugliani srl a seguito del ribasso d’asta del 27,345% sull’importo a base di gara, quindi per complessivi euro 79.010,66 oltre agli oneri per la sicurezza, pari ad euro 7.027,21.

Costo totale del parcheggio Case Brusade da quadro economico: euro 281.700,19 Importo complessivo a base di gara euro 162.502,77 di cui euro 156.753,24 per lavorazioni soggette a ribasso ed euro 5.749,53 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. I lavori sono stati aggiudicati alla ditta Zugliani srl a seguito del ribasso d’asta del 24,274% sull’importo a base di gara, quindi per complessivi euro 118’702,96 oltre agli oneri per la sicurezza, pari ad euro 5.749,53.