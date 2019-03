Mezzano torna in tv su “Kilimangiaro”: domenica 17 marzo pomeriggio su Rai3

Print This Post

Il viaggio come emozione e avventura, conoscenza e meraviglia. Sono gli ingredienti di questa stagione del Kilimangiaro, che torna la domenica pomeriggio su Rai3 per divulgare e divertire. Ospiti speciali di Camila Raznovich gli speleologi Alberto Dal Maso e Sara Segantin, il genetista Guido Barbujani e il fotografo Simone Bramante. In collegamento dalle Isole Svalbard nel mare Glaciale Artico la fotografa Valentina Tamborra

NordEst – Prosegue il giro d’Italia del geologo Mario Tozzi alla scoperta delle peculiarità naturalistiche dei singoli luoghi a partire dai borghi più belli d’Italia. Questa domenica viaggio nel borgo di Mezzano in Trentino-Alto Adige.

Nuova avventura del “cacciatore di paesaggi” Fabio Toncelli in uno degli angoli più sorprendenti della nostra penisola mentre i torinesi Danilo Ragona e Luca Paiardi, i due viaggiatori in “carrozzina”, saranno di nuovo in India. Con il linguista Giuseppe Antonelli intraprenderemo un “viaggio letterario” tra le parole de “Le avventure di Pinocchio” di Carlo Collodi. Spazio all’attualità con “Diario del mondo” e il giornalista Filippo Golia.

Alle apprezzate classifiche del Kilimangiaro quest’anno il pubblico può dare il suo contributo on line. Durante la puntata, la documentarista Gloria Aura Bortolini dal “desk dei viaggiatori” proporrà alcuni “viaggi di nozze” e i telespettatori potranno votare quello che preferiscono direttamente sulla pagina Instagram del programma @kilimangiarorai indicando l’hashtag #iconsiglidigloriaaura.

Avventura, paradisi, natura, storie, “city life” e cartoline sono al centro dei documentari realizzati dai film-maker del Kilimangiaro. Tra le mète di domenica 17 marzo: il Sudafrica visto dall’alto, il Brunei tra spiagge e foreste tropicali, Zara in Dalmazia, le Isole Cook nell’Oceano Pacifico, la città di Amsterdam tra canali e musei d’arte, un viaggio in Patagonia a cavallo, la natura delle Isole Azzorre e l’Isola di Phú Quốc in Vietnam.