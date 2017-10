A Mezzano torna ‘Only The Brave’: 260 Vigili del Fuoco in gara con l’autorespiratore

Connect on Linked in

Sabato 7 ottobre torna ‘Only The Brave’, la prova in salita con autorespiratori per i Vigili del Fuoco lungo strade e sentieri di montagna, organizzata dal corpo Vigili del Fuoco Volontari di Mezzano con la collaborazione di tutti i Corpi del distretto di Primiero

Mezzano (Trento) – La novità per il 2017 è data dal fatto che le prove saranno due. A quella classica, ora “OTB Strong”, si aggiunge una prova denominata “OTB City”, lungo le caratteristiche “canisele” di Mezzano, uno dei Borghi più belli di Italia.

In totale, nelle due prove, si confronteranno circa 260 Vigili del Fuoco. A dimostrazione dell’unicità della manifestazione e dell’interesse sviluppato, saranno presenti al via Vigili del Fuoco in rappresentanza di 64 distaccamenti diversi provenienti da tutto il Trentino, dall’Alto Adige, dalle provincie di Roma, Padova, Pavia, Milano, Venezia, Firenze, Vicenza e infine dalla lontana Zagabria.

Confermata anche per quest’anno la diretta video della prova in salita direttamente sul maxischermo posto in Piazza Brolo dove vi sarà il quartier generale della manifestazione.

La mission degli organizzatori è rimasta quella originale, ovvero creare un evento che, utilizzando “la natura come palestra di allenamento”, stimoli i vigili del fuoco a migliorare la propria preparazione fisica e soprattutto il proprio rapporto con l’autorespiratore, strumento essenziale per l’interventistica moderna.

La valenza formativa e addestrativa della prova è confermata dal fatto che, solo per prepararsi all’evento i vigili partecipanti hanno effettuato in media 7/8 prove a testa in tracciati simili a quello di gara aumentando notevolmente la propria preparazione fisica e migliorando la propria efficienza nell’uso dell’autorespiratore.

Confermata anche per il 2017 la collaborazione con il centro di ricerca INMM. Quest’ultimo, già partner della Nato, è impegnato in questi anni per realizzare un sistema di monitoraggio dei parametri vitali dei soccorritori, anche nel settore antincendio, durante operazioni ad alto rischio in modo da poter “fermare” quegli operatori che superano la soglia di sicurezza prima che incorrano in improvvisi malori dovuti all’intensa attività svolta.

Durante la gara verranno monitorati alcuni concorrenti ed equipaggiati con dei sensori che, ogni 30”, registrano ed inviano all’equipe medica e tecnica al i parametri vitali per meglio testare il sistema. Questi parametri saranno poi anche studiati a tavolino ed interpretati da medici e tecnici per capire mediamente quale sia il comportamento fisico di un vigile del fuoco sottoposto ad alto sforzo per lungo tempo.

Il Programma

Ritrovo in piazza Brolo, Mezzano (TN)

Dalle 13.00, accoglienza partecipanti

Ore 16.00, partenza OTB City

Ore 18.45, partenza OTB Strong (trasmessa in diretta su maxischermo)

Dalle ore 20, cena (aperta a tutti)

Ore 21.30, premiazioni

Durante la serata, sarà presente una Band per allietare la festa.