Mezzano torna in tv a “La Vita in diretta”. Lunedì 29 giugno Apt in assemblea per rinnovo CdA

La Vita in Diretta, seguitissima trasmissione di Rai 1 condotta da Lorella Cuccarini e Alberto Matano, lunedì 29 giugno racconterà di Mezzano di Primiero, incantevole e romantico Paese-Museo en plein air, fra i Borghi più Belli d’Italia trentini

Primiero (Trento) – L’appuntamento è a partire dalle 16.30. Tre i collegamenti che saranno fatti da Mezzano. A condurli Giuseppe Di Tommaso, il noto giornalista inviato della trasmissione, organizzata con il supporto di Trentino Marketing, APT San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi e Comune di Mezzano. A fare da cicerone sarà Giandomenico Simion, uno dei abitanti di Mezzano che, rispondendo al suono di una campanella appoggiata sull’ormai famosa Sedia Rossa che compare a sorpresa negli angoli più suggestivi del paese, accoglie i turisti e si mette a disposizione per dare informazioni, raccontare la storia di Mezzano e delle sue montagne, svelare curiosità e aneddoti, indicare dove poter trovare prodotti tipici e lavorazioni artigianali, dove poter dormire e mangiare, quali sentieri da percorrere per salire a malghe e rifugi, quali le attività sportive e quelle più adatte per i bambini.

In breve

Apt SMart in assemblea. Lunedì 29 giugno si terrà l’assemblea ordinaria dei soci del’Apt di San Martino di Castrozza, passo Rolle, Primiero e Vanoi “in presenza”. L’assemblea si terrà all’Auditorium intercomunale di Primiero. Previsto anche il rinnovo del CdA al termine del mandato di tre anni.