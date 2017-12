Natale Solidale, Un grande abete di 13 metri donato da Mezzano a Matelica: paese terremotato delle Marche (VIDEO)

Connect on Linked in

Un grande abete arrivato da Mezzano, resterà acceso fino all’Epifania a Matelica, comune della provincia di Macerata, nelle Marche. Prosegue l’intensa attività di promozione del comune trentino, tra i borghi più belli d’Italia

Mezzano (Trento) – Un ponte tra le Marche e il Trentino. Grazie al prezioso contributo del comune di Mezzano che in questi giorni ha regalato un Natale speciale, alle popolazioni terremotate. L’abete di 13 metri, allestito in piazza Mattei, è stato donato dal Comune di Mezzano come gesto di solidarietà per il paese, colpito dal terremoto che ha interessato il Centro Italia nel 2016.

L’albero è stato acceso l’8 dicembre scorso, dopo che è stato trasportato dal Trentino alle Marche su un bilico messo a disposizione dal Comune di Mezzano.

Matelica, si è trasformata così nel “magico villaggio degli elfi”, con spettacoli per grandi e bambini, tra concerti, balli e giochi. Il dono dell’albero di Natale mette in evidenza la particolare sensibilità del Comune di Mezzano, che ha voluto così dimostrare la sua vicinanza alla popolazione colpita dal terremoto.

Questo gesto di amicizia e solidarietà è il primo passo per quello che può essere un futuro rapporto di collaborazione fra i due comuni, specialmente a livello culturale.

Mezzano Romantica si promuove

In questo periodo, intensa è l’attività di Mezzano sul fronte promozionale. Oltre che a Matelica, il Comune è presente con un’installazione riguardante “Cataste&Canzei” alla manifestazione “Presepi in Piazza” a Ceggia, in provincia di Venezia, e un totem dedicato al paese è stato installato nei Mercatini di Natale di Siror e di Trento.

Per tutto il 2018 un altro totem sarà presente anche all’entrata dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso e immagini promozionali di Mezzano scorreranno su vari monitor nelle sale d’attesa dei quattro maggiori distretti di prelievi e analisi della città di Verona.