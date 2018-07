A Primiero è di scena l’Opera: attesa per la prima europea di Dark Sisters di Nico Muhly

Connect on Linked in

Dopo i grandi successi standing ovation dei Musical, che hanno registrato il tutto esaurito, si aprono per il Trentino Music Festival – organizzato dal Comune di Mezzano in collaborazione con la Music Academy International di New York – due settimane dedicate all’opera

Primiero (Trento) – In scena, anche una prima europea, Dark Sisters di Nico Muhly, per la quale c’è una grande attesa. Anche la sezione dedicata all’Opera, come i precedenti spettacoli, è curata dalla Music Academy International di New York, di cui sono Direttore Artistico Robin Blauers e Direttore Esecutivo Mitchell Piper.

Il programma delle opere prende il via, il 23 luglio, con il Gala di giovani artisti a Palazzo Scopoli di Tonadico e proseguirà con 4 importanti spettacoli allestiti nell’Auditorium intercomunale di Fiera di Primiero: opening il 25 luglio alle ore 21 (con replica il 27 e la matiné il 28 ore 15) con una prima europea Dark Sisters di Nico Muhly diretta da Neal Goren, regia di David Gately.

Seguiranno il 26 e 28 luglio L’Enfant et les Sortileges di Maurice Ravel (dirige il Maestro J. David Jackson, regia Patrizia Di Paolo), il 2 e 4 agosto Hansel und Gretel di Humperdinck (dirige il Maestro Christopher Larkin, regia Ophelie Wolf), il 1 e 3 agosto (con matiné 4 agosto ore 15) Alcina di Handel (dirige il Maestro Tim Ribchester, regia Andjela Bizimoska. In cartellone anche Opera all’imbrunire (27 luglio alle 17.30 a Mezzano) e Opera Gala Antologia di arie d’opera di giovani artisti (il 30 luglio alle 21 a Mezzano).

Dark Sisters di Nico Muhly

25,27 e 28 luglio

Direttore Musicale: Neal Goren

Regia: David Gately

“Con nostro grande piacere vi presentiamo la premiere europea della magnifica opera americana Dark Sisters di Nico Muhly e Stephen Karam. Sia io che David Gately crediamo che sia un capolavoro- commenta il Direttore Musicale Neal Goren- Tutto il nostro team creativo è coinvolto nel portare Dark Sisters a questo Festival, ci auguriamo che lo troviate bello e commovente come noi.”

L’opera ha debuttato nel 2011. Dark Sisters tratta degli eventi accaduti realmente nella Chiesa Fondamentalista del Settimo Giorno, una religione fondata e praticata degli Usa, i cui membri praticano la poligamia. L’opera si concentra sulle complesse relazioni tra le cinque “sorelle-mogli” e l’auto-proclamato Profeta, senz’altro nome. L’opera si apre dopo che il Governo ha salvato i bambini del culto e li ha mandati in case di famiglie tradizionali. Nel primo atto, il Profeta pensa ad un piano per far ritornare i bambini, ed Eliza escogita un piano per scappare dal campo con sua figlia, Lucinda. Tutti e due i piani, nel secondo atto, si svolgono però con risultati inaspettati.

David Gately è conosciuto per le sue produzioni vivaci. E’ molto conosciuto nel Nord America per la sua regia di molte opere. In passato ha diretto molte opere al MAI e tronerà quest’anno a dirigere Dark Sisters di Nico Muhly. Attualmente è capo del Young Artist Program per Fort Worth Opera e frequenta la Texas Christian University.

I Docenti

ROBIN BLAUERS – Direttrice artistica del Festival, è un’attrice e insegnante di scenografia e recitazione, le quali scenografie sono state presentate sulla CBS e sulla National Public Television. Dopo essersi diplomata, ha iniziato la sua carriera da cantante ed è apparsa in molti recital e opere teatrali.

HAROLIN BLACKWELL – Soprano conosciuta specialmente per le sue opere esuberanti ed espressive, è stata protagonista di numerosi concerti, opere e recital. Dopo aver frequentato il college, ha iniziato la sua carriera a Broadway, ha lavorato con Leonard Bernstein e in Candide. Dopo essere stata scelta alle audizioni del Metropolitan Opera, la sua carriera si è spostata dal teatro musicale all’opera, da allora si è esibita con molte compagnie nazionali ed internazionali e in festival in tutto il mondo. Moltissimi i premi e i riconoscimenti ricevuti per le sue performance straordinarie a London’s Wigmore Hall, Carnegie Hall’s Weill Recital Hall, The Morgan Library, The Library of Congress and many other.

CAREN LAVINE – Pianista di successo mondiale e Vocal coach per il Trentino Music Festival. Master in Musica alla Julliard School. Caren Levin, si è affermata come uno degli artisti contemporanei più avvincenti. Alunna del Lindemann Young Artist Development Program della Metropolitan Opera, è stata nell’organico della Metropolitan Opera House come Assistente Conduttore / Prompter dal 2003. Nel 2012, ha ricevuto un Grammy Award per il DVD di John Adams, e ha ricevuto il suo secondo Grammy Award per il DVD di The Met Opera’s DVD di Thomas Adès nel 2014. Ha assistito molti famosi conduttori. È stata clavicembalo con la Philharmonic, la Met Orchestra, la Florida Grand Opera, l’Opera San Antonio e la Vienna Philharmonic. Levine ha collaborato con alcuni degli artisti più importanti del mondo. Tra le sue numerose registrazioni, un CD delle sue composizioni per pianoforte jazz dal titolo “Flowers from a Secret Admirer” del 1996. I punti salienti della sua stagione 2016-2017 comprendevano la produzione Metropolitan Opera de L’Amour de Loin e Die Zauberflöte, La Bohème al Charleston Opera Company, Il Barbiere di Siviglia con Opera San Antonio, Il Giro di vite, La Bohème, Les Contes d’Hoffmann e molti altri. I prossimi impegni includono le produzioni Metropolitan Die Zauberflöte, Elektra e Turandot, e Madama Butterfly.

Per informazioni: Comune di Mezzano tel. 0439.67019, info@mezzanoromantica.it e www.mezzanoromantica.it