Mezzano Romantica, ritorna l’incanto con la “Music Academy International” dal 3 luglio al 20 agosto

Entra nel vivo il Trentino Music Festival per Mezzano Romantica, giunto al sesto anno, in collaborazione con la Music Academy International

Mezzano (Primiero) – Sarà un’estate di musica e spettacoli a Mezzano, uno dei borghi più belli d’Italia ai piedi delle Dolomiti trentine. Torna, dal 3 luglio al 20 agosto, la magia con i musicisti e i cantanti della Music Academy International di New York. Entra nel vivo la sesta edizione del Trentino Music Festival per Mezzano Romantica, la fortunata rassegna internazionale che anima con successo l’estate di Mezzano di Primiero ed è ormai fra gli appuntamenti consolidati e di maggior prestigio dell’estate culturale trentina.

Organizzato dal Comune di Mezzano in collaborazione con la Mai, l’evento vedrà arrivare a Primiero decine di musicisti da tutto il mondo, docenti ed allievi della prestigiosa istituzione newyorchese, che terrà come ormai da 6 anni i suoi corsi estivi internazionali nel Primiero.

‘Broadway’ tra le Dolomiti

Musica e canto si alterneranno in diversi eventi a Mezzano, che per l’occasione si trasformerà in un palcoscenico diffuso, carico di suggestioni ed evocazioni. Musicisti, cantanti d’opera, strumentisti, pianisti, formazioni corali di grande talento della Music Academy International si esibiranno in un programma ricco di appuntamenti di altissimo livello, con Mitchell Piper come Direttore esecutivo e Robin Blauers come Direttore artistico, in collaborazione con Francesco Schweizer, direttore artistico di Mezzano Romantica.

Il programma

La Music Academy International di New York dal 3 luglio al 2 agosto proporrà al pubblico un’offerta musicale estremamente differenziata, che spazia fra opera lirica, musical, concerti orchestrali e musica da camera. Gli studenti di canto, infatti, metteranno in scena opere liriche complete di regia, scenografia e costumi: in programma La Clemenza di Tito di W.A. Mozart (26, 30 luglio e 1, 2 agosto), Ariadne auf Naxos di Richard Strauss (28, 30, 31 luglio), Turn Of The Screw di Benjamin Britten (29 luglio e 1 agosto).L’abilità degli allievi nel canto, nella danza e nella recitazione verranno invece messi alla prova nei musical Sister Act di Alan Menken&Glenn Slater (16, 17 luglio) e Into the Woods di Stephen Sondheim (17, 19 luglio).

La sezione strumentale vedrà poi i ragazzi impegnati nell’orchestra del Festival, che si esibirà in concerti che proporranno i brani più importanti e impegnativi del repertorio orchestrale classico e romantico. Un’assoluta novità sarà il Dolomiti Choral Festival, durante il quale verrà eseguita la Messa di Gloria di Giacomo Puccini per soli, coro e orchestra (27 luglio). Studenti e professori, infine, presenteranno numerosi concerti di Musica da camera in varie combinazioni strumentali.

Una volta ripartiti gli artisti della Mai, il programma di Mezzano Romantica proseguirà in agosto con due piacevolissimi appuntamenti. Martedì 6 agosto si terrà una serata del tutto originale, con la proiezione di Go West (Io e la vacca), un esilarante film di Buster Keaton, musicato dal vivo dall’ensemble Musica nel buio, con le musiche originali di Marco Dalpane, uno di più affermati compositori di questo genere (Centro civico, ore 21).

Martedì 20 agosto sarà la volta di una presenza straordinaria: un concerto della pianista Anna Kravtchenko, considerata uno dei migliori talenti del panorama pianistico internazionale. Ammessa ‘ad honorem’ all’Accademia Pianistica Internazionale di Imola, a soli 16 anni, nel 1992, ha vinto il prestigioso Premio internazionale Ferruccio Busoni, dopo che per ben cinque anni non veniva assegnato (Centro civico, ore 21). Per il programma dettagliato: mezzanoromantica.it