A Mezzano Romantica “Go West di Buster Keaton musicato dall’ensemble ‘Musica nel buio’, martedì 6 agosto alle 21

Proseguono gli appuntamenti della nona edizione del Festival Internazionale Mezzano Romantica, diretto da Francesco Schweizer. Martedì 6 agosto al Centro Civico di Mezzano, alle ore 21, sarà proiettato Go West (Io e la vacca), un esilarante film di Buster Keaton (1925), musicato dal vivo dall’ensemble Musica nel buio, con le musiche originali di Marco Dalpane, uno di più affermati compositori di questo genere

Primiero (Trento) – Il protagonista del film è un giovane solitario e senza soldi, Friendless, che si avvia verso il Far West per cercare fortuna. Durante il viaggio cade dal treno, ma camminando riesce a raggiungere un ranch, dove gli viene dato lavoro. Friendless viene incaricato di accudire il bestiame e lega particolarmente con una solitaria mucca dal nome Brown-eyes. Grazie a un insieme di reciproche attenzioni i due diventano amici e quando il proprietario del ranch vende il bestiame, Friendless cerca in vari modi di salvare la sua amica Brown-eyes fino ad imbarcarsi sul treno che sta trasportando il bestiame a Los Angeles. Quando il treno giunge alla stazione, Friendless libera Brown-eyes e le altre mucche. Il proprietario del ranch, avvertito della mancata consegna, raggiunge Los Angeles, ma proprio nel momento in cui arriva, Friendless riporta il bestiame nel recinto. Il proprietario si sente da lui salvato ed è disposto a concedere a Friendless qualsiasi cosa vorrà chiedergli. “Voglio Lei”, risponde Friendless indicando Brown-eyes.

La musica

Il personaggio Buster Keaton non si ferma mai a riflettere, ma sviluppa un’azione tenace e sperimentale, nel senso che non si arrende di fronte agli ostacoli ma ricerca continuamente la possibile alternativa, aggirando la logica comune. Solo attraverso una fantasia mirabolante e istantanea riesce a reagire a ogni catastrofe, come se il mondo potesse essere ri-costruito per puro atto di una volontà che diventa immediatamente azione. Così la musica di Marco Dalpane e l’ensemble Musica nel buio per i suoi film procede per contrasti ritmici, pause, rapide accelerazioni, sospensioni, laboriosi ostinati, fratture. La continuità discorsiva è costantemente sabotata da incidenti e anomalie di funzionamento che diventano così i veri agenti della forma musicale, proiettata in un continuo divenire.

Marco Dalpane – Ensemble Musica nel buio

Marco Dalpane inizia nel 1991 l’attività di musicista per il cinema muto come pianista e compositore, collaborando con la Cineteca di Bologna fino al 2013. Ha realizzato opere su commissione di reti televisive europee come ZDF e Arte e ha eseguito l’accompagnamento musicale dal vivo di oltre 800 proiezioni. Nel corso del 2017 insieme all’ensemble Musica nel buio ha musicato tutti i film di Buster Keaton nel corso della rassegna KEATON il comico senza sorriso al cinema Galliera di Bologna. L’intera filmografia di Buster Keaton è ora nel repertorio dell’ensemble.

L’ensemble Musica nel buio è formato da:

Marco Dalpane, pianoforte e composizione

Marco Zanardi, sax tenore, clarinetto

Alberto Capelli, chitarra elettrica

Francesca Aste, synth

Tiziano Zanotti, contrabbasso

Claudio Trotta, batteria