Mezzano Romantica 2018, sabato 6 ottobre serata teatrale con lo spettacolo “Mi abbatto e son felice” di e con Daniele Ronco

Una serata di teatro a Mezzano Romantica

Primiero (Trento) – Nuovo appuntamento per Mezzano Romantica, che dopo il ricco cartellone di luglio e agosto con spettacoli messi in scena in collaborazione con la Music Academy Orchestra di

New York, riprende la sua programmazione mensile, che durerà fino a dicembre, sotto la direzione artistica di Francesco Schweizer.

Sarà una serata teatrale quella di sabato 6 ottobre al Centro Civico di Mezzano: alle ore 21.00 andrà in scena lo spettacolo “Mi abbatto e son felice”, un monologo di e con Daniele Ronco per la regia di Marco Cavicchioli.

Elementi di scena di Piero Ronco, Federico Merula e Lorenzo Rota. Lo spettacolo, che mette in scena in modo alternativo e divertente il tema del risparmio energetico e della decrescita felice, è realizzato con il sostegno di Teatro Tangram, Fondazione Live Piemonte dal Vivo, Città di Orbassano, Comune di Cumiana.

La trama

Sempre più spesso si sente parlare di disagio, crisi, scarsa produttività, povertà, inquinamento,

surriscaldamento globale, eccetera. Ma come, nell’era del benessere ci sono tutti questi problemi?

Sembra che la felicità dell’uomo occidentale sia direttamente proporzionale a quanto produce e quanto consuma: producendo si ottiene denaro e più denaro si possiede, più si consuma e ci si sente felici. Siamo certi di questa affermazione? Molti di noi avrebbero la risposta pronta, ma a parole siamo bravi tutti. Sono i fatti quelli che contano.

Le musiche sono live

È lo stesso attore ad accompagnare il pubblico in alcune esperienze sensoriali, suonando uno strumento a percussione in legno, realizzato a mano da un artigiano africano. Lo spettacolo si presta a stimolanti sinergie con enti che si occupano delle questioni legate alla salvaguardia dell’ambiente, all’eco-sostenibilità, alla decrescita felice. L’intenzione è quella di sensibilizzare trasversalmente la cittadinanza, attraendo anche un pubblico solitamente non avvezzo al teatro.