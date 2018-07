Mezzano Romantica 2018, Al via il 4 luglio gli spettacoli della Musica Academy di New York (PROGRAMMA)

Connect on Linked in

Vedrà esibirsi nel Primiero fino al 17 agosto decine di artisti di tutto il mondo e oltre 200 studenti

Mezzano (Trento) – Il 4 luglio debutta l’edizione 2018 del Trentino Music Festival di Mezzano Romantica. Organizzato dal Comune di Mezzano in collaborazione con la Music Academy International di New York (che per il 5° anno tiene nel Primiero i suoi corsi estivi intensivi), il Festival oltre che a Mezzano vedrà esibirsi in molte altre località del Primiero – fra cui anche San Martino di Castrozza – cantanti d’opera, strumentisti, pianisti, formazioni corali di ben 12 nazioni, in un programma ricco di appuntamenti di altissimo livello.

Gli artisti di Music Academy (che sono arrivati il 24 giugno) hanno quest’anno l’opportunità di studiare con docenti di fama internazionale come Jeanne-Michelle Charbonnet, Jane Robinson, Peter Nillsson, Neal Rosenschein e Carol Ann Manzi.

Dal 4 luglio la Music Academy International metterà in scena numerosi spettacoli, che spazieranno fra vari generi musicali.

Musica da Camera

Il programma Musica da Camera, diretto dal Maestro Jaroslaw Lis, offrirà concerti in diverse location soprattutto a Mezzano, Imer, Fiera di Primiero, e aprirà con le serate “Maestri in concerto – Musica da Camera” con Nicolas Duchamp, famoso flautista, e Caren Levine al pianoforte, insieme a Evan Ocheret, Francesco Schweizer, Giulia Berveglieri, Stefano Tincani, Suzanne Goldmann (alla ore 21, il 4, 6, 9 luglio al Centro civico di Mezzano e l’11 luglio nella Sala della Montagna di San Martino di Castrozza).

Nella chiesa di Mezzano si terranno l’8 e il 12 luglio, ore 21, due concerti della Trentino Music Festival Orchestra diretta dal Maestro J. David Jackson. Dal 16 luglio al 2 agosto, alle ore 17.30, sono in programma a Mezzano, Imer e San Martino diversi Concerti Musica all’Imbrunire dei giovani artisti, mentre il 31 luglio nella chiesa di Canal San Bovo si terrà Concerto dell’Orchestra di Musica da Camera, diretta dal Maestro Jaroslaw Lis.

Musical

Gli artisti del programma Musical, sotto la direzione artistica della vocal coach di Broadway Marischka Wierzbiki e la direzione musicale di Jason Debord,metteranno in scena due attesissimi show nel Brolo a Mezzano alle 21, il 5 luglio Broadway Gala, travolgenti canzoni dei grandi musical, e il 13 luglio Bernstein Gala Serata di musical e opera in omaggio ai cento anni dalla nascita del grande compositore.

Dal 17 al 20 luglio si alterneranno i due famosi musical in lingua orginale Evita e Cabaret, all’ Auditorium di Fiera di Primiero. Evita di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice, è il musical del 1975 completamente cantato che ripercorre la vita di Evita Peron dalle umili orgini a moglie del comandante Peron: un personaggio di grandissimo carisma, che ha conquistato i cuori delle masse ed è morta giovane. Tutti ricordano l’aria più famosa “Don’t cry for me Argentina”.

Regia Vincent DeGeorge direzione musicale Jason Debord. Cabaret di J. Kander e F. Ebb è notissimo anche al grande pubblico grazie al film con Liza Minelli: racconta le vicissitudini di Sally Bowles nella Berlino del 1938, in un clima di ascesa del Nazismo. Ma Sally, tra cinismo e scelta ragionata, affronta ogni giorno con il ritornello della nota canzone Life is a Cabaret “L avita è un Cabaret! Vieni al Cabaret”. Regia e coreografie Linda Goodrich Direzione musicale Robert Meffe. Il gran finale con il concerto Goodbye Musical è previsto per il 21 luglio a Mezzano (Brolo ore 21).

Opera

La sezione dedicata all’Opera inizierà il 23 luglio con un Gala a Palazzo Scopoli Tonadico e proseguirà con 4 opere importanti allestite nell’Auditorium intercomunale di Fiera di Primiero: opening il 25 luglio alle ore 21 (con replica il 27 e la matiné il 28 ore 15) con una prima europea Dark Sisters di Nico Muhly diretta da Neal Goren, regia di David Gately.

Seguiranno il 26 e 28 luglio Les enfant et les Sortileges di Maurice Ravel (dirige il Maestro J. David Jackson, regia Patrizia DiPaolo), il 2 e 4 agosto Hansel und Gretel di Humperdinck (dirige il Maestro Christopher Larkin, regia Ophelie Wolf), il 1 e 3 agosto (con matiné 4 agosto ore 15) Alcina di Handel (dirige il Maestro Tim Ribchester, regia Andjela Bizimoska. In cartellone anche Opera all’imbrunire (27 luglio alle 17.30 a Mezzano) e Opera Gala (il 30 luglio alle 21 a Mezzano).