Mezzano, il Sindaco Zugliani: “L’Amministrazione ha sempre agito e continuerà ad agire, nel rispetto delle norme”

Il Sindaco interviene dopo le dimissioni del consigliere Francesco Alberti

Mezzano (Trento) – “In riferimento a quanto apparso sui giornali negli ultimi giorni – scrive in una nota il Sindaco Giampiero Zugliani (nella foto) – corre l’obbligo contestare pubblicamente quanto affermato, in modo alquanto confuso, dal consigliere Francesco Alberti, con le proprie dichiarazioni diffuse a mezzo stampa, riportate poi quali motivazioni a supporto delle proprie dimissioni consegnate in data 16 novembre, conseguenti alla rottura con il proprio gruppo di minoranza.

Le presunte irregolarità denunciate – continua il Sindaco – e la mancanza di trasparenza non corrispondono in alcun modo all’operato dell’Amministrazione che ha sempre agito, e continuerà ad agire, nel massimo rispetto delle norme.

La Giunta comunale di Mezzano, infatti, quale Comune capofila della gestione associata tra i Comuni di Mezzano, Imèr e Sagron Mis e, come tale, incaricata di nominare la Commissione edilizia sovracomunale, sentito preventivamente il parere dei Sindaci dei Comuni dell’ambito, ha proceduto alla nomina dei membri esperti di tale Commissione esclusivamente sulla base dei requisiti tecnici, professionali e delle esperienze specifiche nel settore dell’urbanistica e della pianificazione, criteri preventivamente definiti in apposito avviso pubblico.

Come previsto dalla norma provinciale e dal Regolamento edilizio, infatti, l’individuazione dei tecnici è avvenuta nella massima trasparenza, attraverso la pubblicazione di apposito avviso pubblico – da non confondere con un bando di gara – con criteri tecnici predeterminati e successiva valutazione comparativa delle candidature ammissibili, come risulta dalla documentazione agli atti.

Considerando, peraltro, che i tre Consigli comunali, nell’individuazione dei criteri da seguire per le specifiche nomine e designazioni hanno stabilito che, ove possibile, dovrà essere sempre garantita una adeguata rappresentanza di entrambi i generi, la Giunta comunale, sentiti i Sindaci dei Comuni di Imèr e di Sagron Mis, sulla base della valutazione comparativa dei curricula pervenuti, ha formalizzato la nomina della Commissione di cui trattasi.

Nel prendere atto, con dispiacere, delle dimissioni presentate dal consigliere Francesco Alberti e della conseguente precoce rottura con il suo gruppo di minoranza – conclude Zugliani – siamo fiduciosi di poter continuare nella proficua collaborazione che ha caratterizzato le prime sedute consiliari con i consiglieri di minoranza ancora in carica”.