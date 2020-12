Mezzano e Baselga di Pinè: 683mila euro per la riqualificazione paesaggistica

Posted on

In centro storico a Fiera di Primiero sfilano le modelle della seconda edizione di “Red carpet collection” Fiera di Primiero (Trento) – Una colorata e originale sfilata di moda itinerante, con un tappeto rosso lungo più di 300 metri, lungo il cuore del paese tra via Terrabugio, piazza Cesare Battisti, via Fiume e via Garibaldi. Commercianti, […]