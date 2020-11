Mezzano, dopo le polemiche di questi giorni interviene anche il gruppo di minoranza per fare chiarezza

Dopo le dimissioni da consigliere del Comune di Mezzano, Francesco Alberti e per prendere posizione nei confronti degli articoli apparsi sulla stampa in questi giorni, il gruppo di minoranza “Rinnovamento e Apertura”, intende chiarire alla popolazione di Mezzano ed al proprio elettorato quali sono i suoi intendimenti

Mezzano (Trento) – Dopo l’acceso dibattito di questi giorni seguito alle dimissioni del consigliere Francesco Alberti, in queste ore sono i membri del gruppo di minoranza di Mezzano a prendere posizione. Con una nota alla stampa, intendono fare chiarezza rispetto all’immediato futuro.

“Anzitutto – spiegano i consiglieri – il gruppo continua il suo impegno nel contribuire a portare avanti nell’amministrazione comunale una gestione corretta e trasparente.

Nel prossimo consiglio comunale si comunicherà che Francesco Alberti sarà sostituito da Chiara Bettega, prima non eletta della lista “Rinnovamento e Apertura”, mentre Viviana Zortea è stata scelta dal gruppo quale capogruppo dei consiglieri di minoranza.

In ordine al conchiuso della Giunta Comunale con cui si sono prorogati, a nostro giudizio, senza motivazione, i termini per la presentazione delle domande dei tecnici locali nella composizione della commissione edilizia sovracomunale, quando già il termine era scaduto e già in presenza dei 3 tecnici richiesti nell’avviso precedente di presentazione delle domande, i 5 consiglieri di minoranza, espressione del gruppo “Rinnovamento e Apertura”, hanno già presentato richiesta alla Giunta Comunale di annullamento del conchiuso stesso. Chi ne volesse prendere visione potrà già consultare tale richiesta tra gli atti del Comune.

Come potete constatare – continua la nota -, il gruppo “Rinnovamento e Apertura” non è venuto meno ai suoi impegni, ma anche a fronte della perdita di un suo componente, continua la sua battaglia con rinnovato impegno. Per noi non è indispensabile la singola persona, ma è fondamentale la coesione del gruppo ed i valori in cui crede.

Vogliamo anche credere al sindaco Zugliani quando dice che ” l’ amministrazione del Comune ha sempre agito, e continuerà a farlo, nel massimo rispetto delle norme” – conclude il comunicato -, ma ci riserviamo di verificarlo nei fatti”.

I consiglieri comunali di minoranza del Comune di Mezzano

Zortea Viviana

Valline Luigi

Orsingher Piero

Alberti Andrea

Supportati dal gruppo “rinnovamento e apertura