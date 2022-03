Mezzano, dopo le dimissioni di Marta Gaio rimpasto in Giunta: assessore esterno Tatiana Dalla Sega, nuovo vice sindaco Samuele Orler

Le novità in Comune a Mezzano

Mezzano (Trento) – Via libera al rimpasto in Giunta comunale a Mezzano. Lascia l’incarico di vice sindaco, Ferdinando Orler (ex sindaco di lungo corso del Comune) e al suo posto arriva Samuele Orler, 32 anni.

Tatiana Dalla Sega,31 anni, sostituisce invece in qualità di assessore esterno, la dimissionaria – per ‘motivi personali’ – Marta Gaio, che rimarrà comunque in Consiglio. Il rimpasto, arriva ad un anno e mezzo dall’inizio della legislatura per l’Esecutivo guidato dal sindaco Giampiero Zugliani.

Le nuove deleghe in Giunta