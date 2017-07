A Mezzano arriva “Il Grande Fratello”: primo Comune del Primiero con le telecamere

Connect on Linked in

Mezzano è più sicura con le telecamere di sorveglianza. Il costo dell’impianto è stato di 4.887 euro

Mezzano (Trento) – E’ il primo comune di valle a dotarsi di un sistema di videosorveglianza. Mezzano nel Primiero, diventa quindi il primo Comune di valle a dotarsi di un sistema di videosorveglianza.

Molte sono state le sollecitazioni nei mesi scorsi da parte della popolazione locale, che da tempo le richiede con forza in tutto il Primiero Vanoi, soprattutto all’entrata e all’uscita dai paesi e della valle.

Nella zona centrale del paese di Mezzano, sono state installate delle telecamere dotate di un sistema di ripresa e registrazione delle immagini per prevenire o intervenire nei casi di furti, effrazioni, danneggiamenti.

Le telecamere possono essere utilizzate anche per la sicurezza stradale e la disciplina dei parcheggi. Con questo sistema di videosorveglianza il territorio e gli abitanti del paese saranno più sicuri e il patrimonio comunale sarà maggiormente tutelato.

Sono quattro le telecamere installate dal Comune per garantire una maggiore sicurezza urbana e controllare eventuali atti vandalici. Due sono sul brolo: la prima inquadra la zona delle manifestazioni, la seconda il Municipio. Altre due sono sulla piazza della Fontana, per poter controllare la via di accesso dalla rotatoria, le Poste, la farmacia e la piazza attorno a cui si trovano alcuni esercizi commerciali. A

segnalarle, appositi cartelli con la scritta “Area videosorvegliata”.

In breve

Schenèr, approvata la mozione di Simoni sullo Schenèr – Via libera in Consiglio provinciale a Trento, alla mozione di Marino Simoni per la sistemazione della strada per Primiero nel tratto tra Lamon e Sovramonte, cercando un accordo con la Regione Veneto e i Comuni. Approvata all’unanimità la mozione 599 proposta da Marino Simoni (Progetto Trentino), sottoscritta anche da Viola e Zanon, il cui dispositivo è stato perfezionato d’intesa con l’assessore Gilmozzi, che impegna la Giunta a cercare un accordo con i Comuni e la Regione Veneto entro la fine dell’anno o almeno della legislatura, per reperire le risorse necessarie all’attivazione delle procedure per l’affido dei lavori volti alla definitiva sistemazione della SS50 nel tratto compreso tra Lamon e Sovramonte sullo Schener, per il collegamento di Primiero. L’assessore Gilmozzi ha sottolineato la necessità di prevedere un accordo con la Regione Veneto e con i Comuni in modo da realizzare un unico tratto in galleria, sciogliendo così il nodo viabilistico oggi molto problematico per raggiungere Primiero.

Silvano Grisenti e Daniela Marcon sposi a Primiero – L’ex assessore provinciale Silvano Grisenti ha scelto di risposarsi a Primiero con Daniela Marcon, accompagnato dalla famiglia e da molti amici di sempre in valle. Il sì nel suggestivo parco del Palazzo delle Miniere, a Fiera. Ha celebrato le nozze l’amico e consigliere provinciale Marino Simoni.