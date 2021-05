Mezzano Romantica scommette sul Festival “Germogliare” per la ripartenza

Dal 14 maggio al 26 giugno a Mezzano nel Primiero

Mezzano (Trento) – Ogni settimana ruota attorno ad un tema (i “Semi”, per l’appunto), declinato fra incontri d’approfondimento, esperienze, arte. Il tutto organizzato in modo da coinvolgere adulti e bambini.

Dopo la prima settimana di introduzione generale al Festival, si succederanno la Settimana della medicina tradizionale cinese (17 -23 maggio), la Settimana del buon cibo (24 – 30 maggio), la Settimana della salute nell’arte (31- 6 giugno), la Settimana della qualità della vita (7- 13 giugno), la Settimana dell’equilibrio (14 – 20 giugno), la Settimana del Solstizio (21- 27 giugno), momento magico dell’anno in cui le ore di luce sono al loro massimo e – si dice – si rinsalda il vincolo fra lo spirito individuale e l’anima del mondo.

Saranno organizzati corsi di cucina, laboratori di pittura, attività all’aperto (quali Tai Chi, meditazione, movimento, danza), passeggiate guidate che permetteranno di mettere in pratica gli insegnamenti e le indicazioni avute durante le conferenze. Il Festival sarà raccontato da una serie di pannelli disposti lungo le strade del paese e gli appuntamenti saranno concentrati soprattutto negli weekend.

In breve

Pro Loco Canal San Bovo – Gobbera in assemblea venerdì 14 maggio alle 20.30 in palestra a Lausen. Così come accade anche per la realtà di Prade – Cicona e Zortea, anche la Pro Loco di Canal San Bovo cerca forze nuove per organizzare gli eventi in paese. Si cercano volontari, pronti a rendersi disponibili per formare un nuovo direttivo che dovrà organizzare gli eventi estivi.

Viabilità forestale nel Vanoi, attenzione alle chiusure. Scalon – Fossernica. In seguito al maltempo di novembre alle successive abbondanti nevicate, le strade strade forestali interessate dovranno subire delle temporanee chiusure per lavori di manutenzione urgente:

– STRADA SCALON – PONT DE STEL, dalla fine dei tornanti a Ponte Stel verranno fatti degli interventi per cedimento banchine, con realizzazione di scogliera e utilizzo di micropali. (INTERROTTA FINO A FINE MAGGIO).

-STRADA PONTE STEL – PIANI DI VALZANCA, intervento strutturale su Ponte Scartazza. (CHIUSA FINO A FINE LUGLIO 2021).

– VIAZ DELLE FELTRINE, lavori di manutenzione straordinaria (CHIUSURA DAL 23 AGOSTO 2021 FINO A FINE OTTOBRE).