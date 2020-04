Posted on

Accusati di una lunga serie di furti in Alto Adige Bolzano – I carabinieri hanno arrestato due albanesi, di 26 e 27 anni, accusati di una lunga serie di furti e tentati furti in appartamenti, avvenuti nelle scorse settimane in Alto Adige. I due sono stati individuati in un alloggio a Verona, mentre stavano per […]