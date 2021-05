Posted on

“Festeggiamo Ferragosto in modo civile ed educativo” Porcia (Pordenone) – L’eurodeputato Andrea Zanoni condanna la corsa degli asini in programma per la sagra dell’Assunta a Porcia (PN). “Tradizione barbara e ormai invisa alla sensibilità animalista di sempre più italiani. Meglio un evento educativo con gli asinelli. Le autorità locali ci ripensino” “Simili manifestazioni non hanno […]