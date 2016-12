Meteo Dolomiti, sarà un Capodanno senza neve ma con allerta vento: possibili evoluzioni dal 2 gennaio

Meteo Trento.it conferma nessuna precipitazione fino al 2 gennaio, quando potrebbe cambiare la situazione meteo su tutto il Nordest, come confermano le mappe per i prossimi giorni

Nordest - Da Martedì 27 per il vento di foehn (possibile in molti fondovalle un ulteriore repentino riscaldamento) causato dal rapido passaggio di un fronte freddo, che provocherà un calo termico in quota, in propagazione graduale nei giorni successivi nei fondovalle.

Per il resto solita alta pressione ben salda, con la pressione atmosferica che nella notte tra martedì 27 e mercoledì 28 oscillerà tra i 1040 e i 1045 ettopascal. Fino a lunedì 2 gennaio 2017 non ci saranno eventi meteo significativi. Martedì 3 gennaio una svolta è possibile.

Le previsioni a NordEst