Meteo Triveneto, Inverno con temperature medie superiori di +2,3°C

Il 29 febbraio e’ stato l’ultimo giorno dell’inverno meteorologico, una stagione particolarmente mite soprattutto in quota

Valsugana 2006 (Meteo Triveneto)

NordEst – E’ in alta quota che si sono registrate temperature record in questo inverno 2019-2020 appena finito. In alcune località prealpine e dolomitiche venete e trentine oltre quota 1500 m, le temperature medie del bimestre Gennaio Febbraio sono state di 2,8°C superiori ai valori normali del periodo 2012-2019 e addirittura +3.3°C se consideriamo i dati meno recenti 2004-2011.

Avendo anche delle comparazioni oltre i 1500 metri, con alcune serie di dati degli anni 90, la temperatura è stata di 3,4°C più alta in questo bimestre. Se per Gennaio, queste temperature erano state già registrate recentemente nel 2007, per Febbraio invece dobbiamo scomodare solo l’anno scorso quando lo scarto positivo è stato molto simile.

Ma se Gennaio 2019 era stato piuttosto freddo, quest’anno il bimestre Gennaio-Febbraio è stato bollente paragonabile ad un mese di marzo. Dicembre “salva” parzialmente questo inverno mite e secco con scarti appena sopra lo zero (media over 1500 m dell’ordine di +0.1°C): l’inverno 2018-19 per esempio ha staccato un +0.5°C rispetto le medie recenti contro i +2.3°C di quello appena trascorso.

Il pendio meridionale delle prealpi, dove la nostra Associazione Meteotriveneto dal 2012 ha creato un progetto di monitoraggio intensivo, lo scarto cala a ad una media di +1.5°C in quanto l’inversione termica per diversi giorni ha permesso di abbassare i picchi di temperatura massima registrati oltre i 1300 m, dove sono stati realizzate temperature da inizio primavera, 10°C a 2000 m, 19°C a 1300 m, temperature schizzate in alto per colpa del foehn mixato con dorsali anticicloniche molto intense, temperature insomma da pieno Aprile. Nell’area dolomitica a 2080 m invece Febbraio ha sì realizzato una massima di 9°C ma non è un record in quanto nel 2019 e 2016 si erano registrate anche temperature intorno ai 10/11 gradi: nello stesso periodo di un anno fa è stato più caldo di circa un 1,3°C.

Stefano Zamperin e Giampaolo Rizzonelli

Associazione Meteo Triveneto

In breve