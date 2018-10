Meteo Dolomiti, torna il caldo per tutta la settimana

Connect on Linked in

Pressione in aumento da lunedì per l’espansione di un anticiclone di origine atlantica sul centro Europa, ma la presenza di aria un po’ umida alle quote medio-basse determina la presenza di qualche annuvolamento stratiforme. Poi, per gran parte della settimana, un campo di alta pressione sull’Europa orientale interesserà l’arco alpino, pur rimanendo sui margini meridionali del promontorio dinamico

NordEst (Adnkronos) – Arpav Dolomiti Meteo prevede per martedì 9 ottobre, una giornata soleggiata con cielo da sereno a poco nuvoloso, salvo qualche nebbia o nube bassa in Val Belluna al primo mattino. In serata possibile maggiore nuvolosità. Temperature. Minime stazionarie a fondovalle, massime in lieve aumento, su valori ancora leggermente superiori alla norma. Su Prealpi a 1500 m min 8°C max 11°C, a 2000 m min 6°C max 7°C. Su Dolomiti a 2000 m min 4°C max 10°C, a 3000 m min -1°C max 0°C.

Venti. Nelle valli generalmente deboli; in quota deboli o al più moderati orientali, a 5-10 km/h a 2000 m, 5-15 km/h a 3000 metri.

Mercoledì 10 ottobre, sarà una giornata bella e mite, con cielo sereno o poco nuvoloso, anche se non si escludono iniziali nubi basse in molte valli al mattino, eventualmente in rapido dissolvimento. Temperature stazionarie, salvo diminuire leggermente le massime in quota. Venti in montagna deboli o moderati da Sud Sud-Est, a tratti tesi sulle vette, in graduale intensificazione.

Giovedì 11 ottobre invece, prevista nuvolosità in graduale aumento ma senza precipitazioni, salvo qualche pioggia in serata sul Veronese. Temperature massime in diminuzione. Venti in quota deboli o moderati da Sud-Ovest, anche tesi sulle cime più alte.

Alta pressione e clima mite

Robusto campo di alta pressione per tutta la settimana. Dall’Europa centro-orientale, il caldo comincerà ad interessare anche parte dell’Italia facendo aumentare le temperature su molte Regioni. A partire da oggi, fanno sapere gli esperti de ‘iLMeteo.it’, il maggior irraggiamento diurno farà schizzare le temperature sopra i 24°C al Nordest, sulle Regioni centrali tirreniche, sulle due Isole maggiori e su gran parte del Sud. Su città come Trieste, Padova e Bologna si toccheranno i 25-26°C e a Firenze, Roma, Napoli e pure Cagliari e Palermo i termometri potranno raggiungere anche i 27-28°C.

Questo clima decisamente più caldo continuerà per tutta la settimana, fatta eccezione per il Nordovest che – tra mercoledì e giovedì – verrà raggiunto da una forte perturbazione atlantica che provocherà dei nubifragi sulla Liguria e sul Piemonte.

MeteoTrentino conferma un’area di alta pressione interessa le Alpi nei prossimi giorni. Lunedì, e martedì prevale cielo sereno o poco nuvoloso con nubi basse e foschie nelle vallate al mattino. Maggiore variabilità è attesa tra mercoledì e giovedì con probabilità di qualche isolata debole precipitazione. Torna perlopiù soleggiato venerdì mentre per sabato è probabile maggiore nuvolosità. Temperature massime sopra le medie del periodo.