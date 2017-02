Meteo Dolomiti, sarà un carnevale bagnato con pioggia e neve in quota

Connect on Linked in

Lo confermano le previsioni delle ultime ore. Migliora da mercoledì

Meteo Trentino conferma: dopo il pallido sole di lunedì, dalla serata nubi aumento della nuvolosità e non si escludono le prime deboli precipitazioni a sudovest. Martedì precipitazioni diffuse e persistenti, nevose oltre 1200-1400 m circa, localmente a quote inferiori. Mercoledì nubi residue al mattino, poi soleggiato. Giovedì in prevalenza soleggiato. Venerdì nubi in aumento.

Meteo Trento sulla stessa linea conferma: martedì ingresso di un sistema perturbato apportatore di diffuse precipitazioni nell’intera giornata. Miglioramento con schiarite già nel corso di mercoledì, ma dopo un giovedì 2 marzo di attesa, si prospetta una parte finale della settimana estremamente piovosa. Pertanto martedì 28 febbraio cielo coperto fin dal mattino, con le prime precipitazioni sul Trentino sud-occidentale, in rapida estensione a tutta la provincia di Trento. Nevicate mediamente a quote superiori ai 1.600-1.800 metri, con discesa del limite delle nevicate fino ai 1.100 metri in serata, proprio in coincidenza con le ultime precipitazioni che si esauriranno in nottata. Temperatura minima in aumento, massima in sensibile diminuzione. Mercoledì 1. marzo e giovedì 2 cielo parzialmente nuvoloso, con tratti soleggiati sovrastati saltuariamente da innocui passaggi di estesi banchi di nubi. Temperatura in aumento in quota e nelle valli dopo la temporanea diminuzione nelle minime di mercoledì. Tra venerdì 3 e lunedì 6 marzo probabile ondata di maltempo, con intense piogge e con le nevicate confinate ben al di sopra dei 1.700-1.900 metri.

Le previsioni a NordEst