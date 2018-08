Meteo Dolomiti, pioggia e temporali nel primo weekend di settembre: torna anche la neve in quota

Connect on Linked in

Nelle prossime ore, infatti, vi saranno i primi segnali di un cambiamento con aumento della nuvolosità associato a qualche fenomeno convettivo sulle Dolomiti. La stessa saccatura dovrebbe interessare più direttamente le Alpi orientali nel pomeriggio di venerdì e soprattutto sabato, quando il fronte freddo transiterà a NordEst. Domenica la saccatura tenderà ad isolarsi in depressione chiusa sul Nord Italia, provocando una certa variabilità

NordEst – I primi temporali sulle Alpi del Triveneto, sono previsti già nella tarda serata di giovedì. Da Venerdì 31 Agosto si segnalano piogge e temporali dal Nordovest, molto forti in Lombardia, si porteranno al Nordest.

Meteo Trentino prevede per giovedì 30 agosto schiarite alternate a fitti annuvolamenti con rovesci o temporali sparsi specie al pomeriggio, in esaurimento in serata. Venerdì e sabato poco soleggiato con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio temporalesco, e temperature in flessione. Domenica tratti soleggiati e addensamenti con probabili rovesci sparsi. Inizio settimana più soleggiato con temperature in ripresa.

Le previsioni sulle Dolomiti di Arpav

giovedì 30. Al mattino tempo parzialmente soleggiato con primi annuvolamenti stratiformi, mentre la nuvolosità s’intensificherà al pomeriggio per attività cumuliforme irregolare, anche intensa ed associata a fenomeni convettivi. Clima diurno più fresco rispetto a mercoledì.

Precipitazioni. Al mattino perlopiù assenti (0/10%), mentre la probabilità di rovesci e temporali aumenterà dalle ore centrali in poi (50/70%), probabilità che risulterà un po’ più alta sulle Dolomiti rispetto alle Prealpi, dove il rischio sarà minore (20/40%).

Temperature. In generale diminuzione, eccetto rialzo delle minime nelle valli. Sono previste massime di 24/25°C nel catino bellunese e di 19/21°C a 1000/1200 m. Su Prealpi a 1500 m min 12°C max 15°C, a 2000 m min 10°C max 12°C. Su Dolomiti a 2000 m min 9°C max 12°C, a 3000 m min 3°C max 5°C.

Venti. Nelle valli da deboli a moderati a regime di brezza; in quota deboli da Sud-Ovest, a 5-10 km/h a 2000 m, 10-15 km/h a 3000 m.

venerdì 31. Tempo variabile, a tratti leggermente instabile. Al mattino qualche tratto di sole in un cielo interessato da nubi stratiformi. Al pomeriggio crescente nuvolosità per addensamenti, associati a precipitazioni sparse. Clima più fresco in relazione alla temporanea instabilità pomeridiana del tempo.

Precipitazioni. Al mattino probabilità piuttosto bassa (10/20%), al pomeriggio media (40/60%) per rovesci e temporali sparsi. Tra giovedì e venerdì, gli apporti di pioggia saranno molto variabili, distribuzione tipica delle situazioni temporalesche con zone interessate da pochi mm ed altre fino a 20/35 mm.

Temperature. In generale lieve diminuzione, eccetto stazionarietà delle minime nelle valli. In giornata saranno raggiunte punte di 22/23°C nel catino bellunese e i 17/20°C a 1000/1200 m. Su Prealpi a 1500 m min 11°C max 13°C, a 2000 m min 9°C max 11°C. Su Dolomiti a 2000 m min 8°C max 11°C, a 3000 m min 2°C max 4°C.

Venti. Nelle valli da deboli a moderati a regime di brezza; in quota da deboli a moderati da Sud-Ovest, a 5-10 km/h a 2000 m, 15-25 km/h a 3000 m.

Tendenza

sabato 1. Tempo inizialmente perturbato con cielo molto nuvoloso e precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale. Nel corso del pomeriggio, attenuazione del maltempo con fenomeni intermittenti e via via più sparsi. Temperature in calo con ricomparsa della neve sulle cime dolomitiche più alte. In quota Venti da Sud-Ovest al mattino e dai quadranti settentrionali al pomeriggio.

domenica 2. Parziale ritorno del sole con rasserenamenti e nubi stratiformi, le quali potrebbero dar luogo a qualche piovasco e qualche fiocco di neve sulle cime dolomitiche più alte. Clima fresco all’alba e temperature diurne in leggera ripresa. Venti da deboli a moderati da Nord-Est in quota.