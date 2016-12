Meteo Dolomiti, ancora nessuna precipitazione fino a Capodanno: picco di caldo tra Natale e Santo Stefano

MeteoTrento.it conferma l’assenza di precipitazioni fino a Capodanno

Nordest - MeteoTrento prevede tempo stabile ad oltranza. In sintesi, non si prevedono all’orizzonte precipitazioni (né pioggia, né tanto meno neve) almeno fino a Capodanno.

Picco di caldo tra Natale e Santo Stefano

Per quanto riguarda i valori termici, in quota la temperatura oscillerà su valori spesso superiori alla norma, con un incredibile picco di caldo nella notte tra Natale e Santo Stefano e nella mattinata dello stesso 26 dicembre.

Nei fondovalle non ci saranno grossi scossoni di temperatura, con la consueta inversione termica, per cui spesso i valori minimi nei fondovalle saranno inferiori a quelli registrati in quota (talora anche i valori registrati nelle ore centrali del giorno).

Valori record di pressione

Giovedì 29 dicembre si raggiungerà un probabile valore record di pressione atmosferica (ridotta al livello del mare) di ben 1045 ettopascal (hPa), i “vecchi” millibar. Valore più consono ad un’alta pressione termica russo-siberiana che alle nostre zone.