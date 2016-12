Meteo Dolomiti, non sarà un “bianco Natale”: temperature sopra la norma in quota

MeteoTrento.it conferma nella prima parte della settimana (in particolare martedì 20) marginale influenza di una depressione mediterranea

Nordest - Nelle prossime ore il Nordest sarà interessato da una nuvolosità innocua, con cielo temporaneamente più chiuso, ma con eventuali precipitazioni di scarsa consistenza (sempre se vi saranno). A metà settimana ritorno del tempo stabile e nel complesso non particolarmente freddo nei fondovalle.

MeteoTrento.it segnala addirittura di nuovo temperature sopra la norma in quota (in particolare mercoledì 21 e giovedì 22), dove solo ad inizio settimana si registrano temperature tipicamente invernali. Nessuna nevicata consistente per il momento, nemmeno a lunga scadenza.