Meteo Dolomiti, Maggio più freddo di aprile: da giovedì torna l’anticiclone ‘Scipione’: ecco l’analisi di Meteo Triveneto

Maggio all’insegna della pioggia con temperature più basse di aprile. Emerge dall’analisi dei dati di Meteo Triveneto

di Giampaolo Rizzonelli

NordEst – Queste prime settimane di maggio stanno sicuramente lasciando il segno dal punto di vista meteo. Vien da dire che l’instabilità politica è pari quanto a quella meteorologica. Le temperature “fresche” di questo maggio, si contrappongono a quelle “africane” di aprile, il confronto è presto fatto, fino ad oggi la media delle temperature massime di maggio è inferiore alla media delle massime di aprile.

Le temperature

APRILE 2018 PRIMI 18 GIORNI DI MAGGIO 2018 MEDIA DELLE MASSIME +21,3°C +20,4°C

Per ora il giorno più caldo di questo 2018 rimane il 20 aprile con una massima di +28,1°C. Anche la pioggia non ha “scherzato” in questo mese di maggio, su 18 giorni ben 13 sono stati piovosi (per giorno piovoso si intende giorno in cui cade almeno 1 mm di pioggia) e comunque anche negli altri giorni ad eccezione dell’1 e del 5 maggio ci sono state delle piogge ancorché inferiori al mm.

Fino al 18 maggio pomeriggio sono caduti complessivamente 116 mm di pioggia pari esattamente alla media storica, come dire che se smettesse di piovere per tutto il mese saremmo comunque in media. Il mese di maggio più piovoso a Levico Terme fu il 1926 con 372,5 mm di precipitazione, il meno piovoso il 1990 con 18,8 mm, in termini di giorni piovosi per ora rimane imbattuto il 1939 con 20 giornate.

La temperatura di superficie dell’acqua del lago di Levico, dopo aver raggiunto i +18°C a metà aprile (5°C circa in più rispetto ai valori normali del periodo) è rimasta sostanzialmente stazionaria in questo mese, diciamo “fresca” per la maggior parte dei trentini in termini di balneabilità.

Arriva ‘Scipione l’africano’

Da giovedì, nnunciano però gli esperti meteo, è previsto l’arrivo dell’anticiclone africano Scipione che riporterà l’atmosfera più stabile con caldo in aumento.

Nella giornata di martedì, sono previste condizioni di maltempo su gran parte delle regioni con piogge forti soprattutto al Nord, con possibili grandinate. Calo termico di 5-6°C atteso per la sera, poi lenta risalita delle temperature.

Mercoledì i temporali si concentreranno maggiormente sulle regioni centro-meridionali, meno sulla Pianura Padana, probabili sull’arco alpino, ma entro sera il tempo migliorerà ovunque. Da giovedì l’anticiclone africano Scipione porterà un’atmosfera più stabile, un tempo più soleggiato e temporali relegati ormai soltanto sui rilievi, nel corso del pomeriggio.

Temperature in rapido aumento, fino a raggiungere 28-32°C su quasi tutte le regioni nel weekend 26-27 maggio.