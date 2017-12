Meteo Dolomiti, dopo il cielo sereno arriva la tempesta invernale del 26/27/28 dicembre con molta neve sulle Alpi

Connect on Linked in

Prevista per il 26/27/28 dicembre una furiosa tempesta invernale. Nevicate a Santo Stefano fino a 700 metri. Migliora per Capodanno

NordEst – Secondo le previsioni de ilmeteo.it, dopo un Santo Stefano cielo coperto al Nord, con regioni tirreniche, Umbria, Sardegna, arrivano le piogge moderate in Liguria e le precipitazioni sul resto del Nord, occasionali al Nordest. Piogge anche al Centro e Sardegna occidentale. Neve a 700 metri al Nord, 1400 metri al Centro.

Da mercoledì 27 dicembre arriva la perturbazione atlantica che investe il Centro-Nord, e poi Sicilia e Campania con piogge via via più diffuse, forti sul Lazio. Neve sulle Alpi sopra i 600/700 metri, sugli Appennini sopra 800 metri.



Giovedì 28 dicembre irrompono venti di Ponente e Maestrale. Instabile al Nordest al mattino, piogge sulle tirreniche, con neve a 700 metri; nubifragi su Calabria tirrenica. Qualche piovasco in Sardegna.

Sabato 30 dicembre venti di Ponente: maltempo lungo l’arco alpino e sulla Toscana, qui con piogge localmente moderata sulle province settentrionali. Ultime piogge al mattino sulla Sicilia. Migliora per Capodanno.

Neve anche a bassa quota

Sulla stessa linea anche meteotrento.it che prevede per martedì 26: graduale intensificazione della nuvolosità fin dalla mattinata, con le prime precipitazioni a partire dal Trentino occidentale, in estensione nel corso del pomeriggio a tutt a la Provincia. Nevicate mediamente oltre i 1.000-1.200 metri, in abbassamento in serata fino ai 700-900 metri, localmente a quote inferiori.

Mercoledì 27: tempo perturbato, con precipitazioni estese, a carattere nevoso mediamente oltre i 600-800 metri, tendenti a spingersi sempre più in basso a partire dal tardo mattino e fino al fondovalle dell’Adige in serata e nottata.

Giovedì 28: iniziali condizioni di instabilità con residue nevicate anche a bassa quota. Tendenza ad un graduale miglioramento, con l’apertura di parziali schiarite. Clima invernale a tutte le quote.

