Meteo Dolomiti, ancora niente neve nei prossimi giorni, ma forti raffiche di vento e gelate

Lo confermano le nuove previsioni di MeteoTrento.it

Nordest - MeteoTrento.it conferma una marginale influenza perturbata in atto tra lunedì 2 gennaio e la mattinata di martedì 3 gennaio. Nei prossimi giorni, un temporaneo cedimento dell’alta pressione è atteso soprattutto nella notte tra il 2 e il 3 gennaio, quando si avrà un’intensa copertura nuvolosa causata dall’influenza assai marginale di un vortice di instabilità, in rapido spostamento verso est-sud-est.

Non ci saranno precipitazioni. Successivo pronto ripristino dell’alta pressione già dal 3 gennaio stesso con un vento in rinforzo. Tale cellula anticiclonica costringerà gli impulsi freddi del nord Europa ad una direttrice nord-sud, che non permetterà ancora l’arrivo di precipitazioni significative, stante la classica protezione della cerchia alpina (sottovento).

Pertanto, l’intensa irruzione fredda in arrivo nella notte tra mercoledì 4 e giovedì 5, avrà come effetto principale le forti raffiche di vento di Föhn nella giornata di giovedì, oltre al brusco calo termico in quota.

Solo in qualche vallata della vicina Provincia di Bolzano e su alcune zone in quota, sopravvento all’irruzione da nord (quindi situazioni locali) e brevi burrasche di neve, ma senza particolari accumuli. L’aria gelida affluita giovedì in quota, con una fase di Föhn e riscaldamento per compressione dell’aria in alcuni fondovalle, lascerà spazio al gelo nei fondovalle a partire da venerdì 6 e ancor più all’alba di sabato 7, quando si toccheranno minime estremamente basse, più basse di quelle attuali.

In sintesi: vento, in rinforzo martedì 3, molto più intenso giovedì 5 (prestare attenzione); il freddo (quello vero) in quota giovedì, nei fondovalle in accentuazione venerdì e sabato.

MARTEDÌ 3 GENNAIO 2017 Mattina Pomeriggio Sera Notte Temp. Min: 2°C Temp. Max: 9°C Previsione: cielo parzialmente nuvoloso nelle prime ore della giornata, con una copertura più compatta sulla parte centro-meridionale della Provincia. Tendenza ad ampi rasserenamenti ovunque, con vento in rinforzo da nord. Temperatura in aumento nei fondovalle, in diminuzione in quota. Affidabilità previsione: 70%

MERCOLEDÌ 4 GENNAIO 2017 Mattina Pomeriggio Sera Notte Temp. Min: -1°C Temp. Max: 6°C Previsione: ad inizio giornata prevalenza di cielo sereno, con tendenza ad un aumento della nuvolosità. Temperatura in sensibile diminuzione nei fondovalle. Affidabilità previsione: 65% GIOVEDÌ 5 GENNAIO 2017 Mattina Pomeriggio Sera Notte Temp. Min: 2°C Temp. Max: 13°C (effetto foehn) Previsione: venti di foehn spazzeranno subito via la nuvolosità dal cielo. L’aria gelida farà calare bruscamente le temperature in quota e nei fondovalle più elevati, mentre nelle vallate sottovento ci sarà un deciso aumento della temperatura, pur se temporaneo, causato dalla compressione dell’aria (effetto foehn). Affidabilità previsione: 60%

