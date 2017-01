Meteo Dolomiti, ancora niente neve e pioggia a NordEst fino alla luna nuova del 28 gennaio

Mentre al Centro-Sud è emergenza maltempo, nel NordEst alpino la situazione è sempre più critica. Possibili nevicate a fine mese dopo il 28 gennaio. Nei primi giorni di febbraio potrebbero arrivare nevicate anche abbondanti ma è ancora troppo presto per le previsioni

Nordest - MeteoTrento.it conferma per il Trentino, alta pressione in ulteriore rinforzo da metà settimana sull’Europa centro-orientale, per cui non si prevedono precipitazioni almeno fino al termine del mese di gennaio. In quota temperature non eccessivamente rigide, con un aumento termico nel fine settimana, mentre proprio la stazionarietà della situazione favorirà l’inversione termica, per cui nei fondovalle farà ancora freddo nella notte e nelle prime ore del mattino (a parte un lieve aumento della minima martedì mattina, per la presenza temporanea di innocua nuvolosità notturna).

Quando arriverà la pioggia nei fondovalle e nevicherà mediamente sopra i 1.400 metri si chiedono gli esperti di MeteoTrento? Probabilmente intorno al 2-3 febbraio si dovrebbe avere una situazione di sblocco grazie ad una perturbazione atlantica.

