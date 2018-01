Meteo Dolomiti, Allerta neve tra giovedì e venerdì con precipitazioni anche nel fondovalle

Connect on Linked in

Lo confermano MeteoTrentino e MeteoTrento.it e Arpav, segnalando che la perturbazione prevista per giovedì sarà meno rapida e più intensa di quanto previsto

NordEst – Giovedì è atteso un peggioramento – secondo gli esperti di Meteotrentino – con cielo in prevalenza molto nuvoloso e precipitazioni sparse in mattinata, più diffuse e intense dal pomeriggio e fino a venerdì mattina.

Neve anche a bassa quota

Nevicate oltre 800-1000 m circa con probabile limite in calo a fine evento a circa 500-700 metri. In seguito venerdì permane nuvoloso con precipitazioni tuttavia in esaurimento mentre per il fine settimana è previsto tempo perlopiù soleggiato ma con temperature in sensibile calo.

Secondo MeteoTrento.it, tra giovedì mattina e metà pomeriggio neve oltre 800-1.000 metri. Poi, soprattutto in serata e fino a venerdì mattina, neve fino in val d’Adige con altezza della neve fino ai 20 cm. sopra i 600 metri, qualche buon cm. più in basso.

Le previsioni a NordEst

Secondo Arpav Meteo, mercoledì affluirà in quota aria più fredda per l’approssimarsi di una saccatura atlantica, che interesserà direttamente la montagna veneta tra giovedì e venerdì, apportando un episodio di maltempo di stampo invernale. Sabato la saccatura si allontanerà lentamente verso Est, consentendo un progressivo miglioramento, con afflusso di aria fredda e asciutta da Nord.

giovedì 1. Tempo in peggioramento fino a perturbato, con cielo molto nuvoloso/coperto e fenomeni in intensificazione in giornata. Clima freddo di stampo invernale.

Precipitazioni. Fino a metà mattina deboli sparse (50/70%), in estensione dalle Prealpi occidentali verso Nord-Est, fino a diffuse tra il mezzogiorno e il pomeriggio/sera, a tratti moderate (80/100%). Limite della neve a 800/1100 m sulle Prealpi, in possibile lieve calo alla sera, perlopiù a fondovalle sulle Dolomiti, specie al pomeriggio/sera con l’intensificazione dei fenomeni.

Temperature. Minime in rialzo nelle valli, stazionarie in quota; massime in calo, con ridotta escursione termica giornaliera. Su Prealpi a 1500 m min -2°C max 0°C, a 2000 m min -4°C max -3°C. Su Dolomiti a 2000 m min -5°C max -3°C, a 3000 m min -10°C max -8°C.

Venti. Nelle valli in genere deboli meridionali; in quota tesi sud-occidentali, a tratti forti in alta quota, a 15-30 km/h a 2000 m, 40-55 km/h a 3000 m.

Tendenza

venerdì 2. Fino a metà giornata perturbato con cielo molto nuvoloso/coperto e precipitazioni diffuse, a tratti moderate, con quota neve in calo a tutti i fondovalle dolomitici e fino a 500/700 m su Prealpi. Al pomeriggio/sera attenuazione del maltempo con probabile cessazione dei fenomeni. Clima freddo invernale a tutte le quote.

sabato 3. Tempo in netto miglioramento con ampi spazi soleggiati soprattutto dopo mezzogiorno. Clima freddo nonostante il soleggiamento. Previsore: G.M. Aggiornamento Dolomiti Neve e Valanghe: 29/01/2018