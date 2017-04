Meteo Dolomiti, allerta gelate fino a venerdì: possibili nevicate in quota

Connect on Linked in

MeteoTrentino lancia l’allarme gelate annunciando l’arrivo di aria sempre più fredda proveniente da nord

NordEst – Dal pomeriggio di martedì è previsto un abbassamento delle temperature, soprattutto in quota, con un’intensificazione dei venti settentrionali a carattere di freddo foehn in valle con possibili raffiche molto forti, soprattutto nella giornata di mercoledì. Fino a venerdì, nelle ore notturne e al primo mattino, è previsto che le temperature scendano sotto lo zero anche a quote basse. Da qui l’allerta soprattutto per le coltivazioni.

Alto rischio gelate

Sulla stessa linea anche MeteoTrento che conferma da martedì l’arrivo in quota di aria molto fredda che provocherà instabilità soprattutto tra il primo e metà pomeriggio. Strascico di freddo nelle ore successive e rischio gelate prima dell’alba sia mercoledì (sopra i 700 metri), sia soprattutto giovedì (sopra i 500 metri).

Martedì, inoltre, sarà possibile una spruzzata di neve a metà pomeriggio sopra i 900 metri nelle vallate più strette. Tempo quindi variabile, accompagnato da qualche raffica di vento da nord-nord-est.

Le previsioni a NordEst