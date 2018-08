Meteo, Arpav: sulle Dolomiti prevista neve in quota

Connect on Linked in

Dati diffusi da Arpav, 15-20 cm di manto a 2500 metri quota

Dolomiti – Le previsioni meteorologiche per le Dolomiti indicano una nevicata fra sabato e domenica con apporti complessivi di 15-25 cm di neve a 2500 metri di quota e di 30-50 a 3000 metri. Lo rileva l’Agenzia regionale per l’ambiente del Veneto (Arpav) segnalando che il limite della neve e della pioggia potrà, localmente, arrivare a quote inferiori ai 2000 metri nelle Dolomiti settentrionali nella prima mattina di domenica.

L’abbassamento della temperatura dell’aria e la presenza di neve e di ghiaccio, per l’Arpav, renderanno temporaneamente, nella giornata di domenica, difficoltosa la percorrenza dei sentieri in quota se non adeguatamente attrezzati. Con il rialzo termico previsto da lunedì, quando tornerà a splendere il sole, oltre i 2500 metri di quota, saranno possibili scaricamenti e distacchi di valanghe lungo i fronti più ripidi dei ghiacciai. Il Servizio valanghe Arpav di Arabba (Belluno) raccomanda la massima prudenza nell’affrontare escursioni.

Le previsioni complete Arpav Dolomiti

Tempo previsto

venerdì 24. residui spazi di sereno seguiti da un rapido aumento della nuvolosità cumuliforme, in ulteriore intensificazione nel pomeriggio e in serata, quando i fenomeni di instabilità diverranno più probabili. Calo termico diurno.

Precipitazioni. Nelle prime ore del mattino assenti (0%); dalla tarda mattinata rischio crescente di rovesci e temporali (30/50%), che diverrà più elevato al pomeriggio e in serata (60/80%), quando i fenomeni potranno risultare localmente intensi.

Temperature. Minime stazionarie nelle valli, in calo in quota alla sera; massime in calo. Su Prealpi a 1500 m min 14°C max 17°C, a 2000 m min 10°C max 13°C. Su Dolomiti a 2000 m min 9°C max 14°C, a 3000 m min 3°C max 6°C.

Venti. Nelle valli deboli o moderati per brezze; in quota perlopiù deboli in rotazione da Ovest a Sud-Ovest, a 5-15 km/h a 2000 m, 5-25 km/h a 3000 m.

sabato 25. Tempo instabile, con nuvolosità irregolare spesso intensa, più estesa al pomeriggio/sera, con schiarite solo sporadiche e temporanee, specie in mattinata, e fenomeni via via più diffusi col passare delle ore. Sensibile calo termico diurno.

Precipitazioni. Fino a metà pomeriggio precipitazioni sparse a prevalente carattere temporalesco (50/70%), in seguito diffuse e localmente abbondanti, specie in serata (80/100%). Limite delle nevicate in calo nella notte fin verso i 2300-2500 m.

Temperature. In calo, anche sensibile nei valori massimi. Temperature minime registrate in serata. Su Prealpi a 1500 m min 9°C max 15°C, a 2000 m min 5°C max 11°C. Su Dolomiti a 2000 m min 3°C max 10°C, a 3000 m min -3°C max 4°C.

Venti. Nelle valli deboli meridionali, in rotazione a Nord alla sera; in quota da deboli/moderati sud-occidentali in giornata a moderati/tesi settentrionali alla sera, a 10-25 km/h a 2000 m, 20-35 km/h a 3000 m.

Tendenza

domenica 26. Tempo instabile/perturbato nelle notte, con cielo molto nuvoloso e precipitazioni estese e abbondanti, in attenuazione in mattinata a partire da Ovest, fino ad esaurimento dei fenomeni anche sui settori orientali entro metà pomeriggio. Quota neve attorno ai 2100/2300 m, anche inferiore durante i rovesci più intensi sulle Dolomiti centro-settentrionali. Schiarite via via più ampie da Ovest fino a cielo sereno ovunque in serata. Ulteriore calo termico. Venti settentrionali sostenuti, in attenuazione.

lunedì 27. Cielo in prevalenza sereno con aria tersa e ottima visibilità. Clima molto fresco al primo mattino, con sensibile rialzo termico diurno. Venti settentrionali in sensibile attenuazione.