Messner a Radio1: “Kurz l’ho visto una volta sola, lui voleva scalare con me l’Ortles ma mi sono rifiutato” (AUDIO)

Messner: “Perché con il suo lavoro di populismo ha fatto crescere la destra in Austria. Ammiro molto il premier Gentiloni, più di Renzi e lo farei proseguire ancora per un po’”

NordEst – Reinhold Messner e Sebastian Kurz, il nuovo premier austriaco leader della destra popolare.

Ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il grande alpinista ha spiegato di non apprezzare affatto Kurz, il quale gli aveva fatto una richiesta precisa. “Kurz l’ho visto una volta sola, lui voleva scalare con me ma mi sono rifiutato”.

Come mai?

“Perché con il suo lavoro di populismo ha fatto crescere la destra, e ora in Austria ci sarà forse un governo di destra-destra, che potrebbe portare l’Austria ai margini dell’accettabilità. Kurz – sottolinea Messner – ha sempre parlato di chiudere il Brennero, che per noi è un segno di libertà e di apertura verso l’Europa”.

Quindi non è voluto andare in montagna con lui perché ha idee politicamente diverse?

“Se mi metto in cordata con un politico di cui poi non accetto le dichiarazioni populiste cosa faccio? Se una persona deve venire in montagna con me mi devo fidare, che difendo e che mi offre dei momenti positivi. Con la Merkel – ha concluso a Un Giorno da Pecora Rai Radio1 – non ho nessun problema”.

Sul premier italiano non ha dubbi

“Paolo Gentiloni dovrebbe fare ancora una volta, per un periodo, il premier”. Così l’alpinista Reinhold Messner durante il programma di Rai Radio1, condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

Con Matteo Renzi farebbe una ‘cordata’ in montagna?

“Anche lui è bravo ma mi piace più Gentiloni – ha confermato l’alpinista – è una persona di cultura, molto credibile e stimata in tutto il mondo”.

Lei è stato a camminare in montagna con Maria Elena Boschi.

“E’ una persona incredibile, bravissima”.

E con Berlusconi farebbe una salita in montagna?

“Meglio di no…poi lui è abbastanza anziano e potrebbe avere dei problemi a scalare”.

