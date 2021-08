Messner presenta a Primiero il film “Niemansland”: protagoniste le guide alpine Michele Bettega e Bortolo Zagonel

Anteprima a San Martino di Castrozza e proiezione aperta al pubblico mercoledì sera 11 agosto alle 21.15 all’auditorium di Primiero

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Reinhold Messner, ha ritrovato proprio ai piedi delle Pale, l’ispirazione per il suo nuovo film, dedicato a due figure storiche dell’alpinismo locale.

“Niemansland”, ovvero “no man’s land” o “terra di nessuno” è ambientato al tempo della Prima guerra mondiale, evento che sorprese e divise la valle di Primiero, terra austriaca abbandonata allo scoppio del conflitto, ripresa e infine ceduta definitivamente all’Italia.

Anni durissimi, che divisero tragicamente famiglie intere e amici. Una situazione che toccherà da vicino anche Michele Bettega e Bortolo Zagonel, due tra le prime grandi guide alpine dell’epoca.

Il film segue da vicino questi due fortissimi primierotti, poi divisi dalla gelosia e dalla guerra, nel periodo in cui completarono alcune delle loro più grandi ascensioni, come quelle insieme alla terza protagonista: l’alpinista inglese Beatrice Tomasson, formidabile scalatrice capace di realizzare, fra le altre cose, la prima salita di quella che al tempo veniva considerata come la più difficile parete di ghiaccio, la Nord-Est dello Zebrù, e poi, nel luglio del 1901, insieme a Bettega e Zagonel, la storica prima salita della parete Sud della Marmolada.

L’appuntamento con Messner e la presentazione del film è per mercoledì 11 agosto alle ore 21.15 all’Auditorium intercomunale di Primiero. L’ingresso alla serata sarà libero fino ad esaurimento posti – con green pass -, ma sarà necessario riservare il proprio posto tramite prenotazione sul sito di ApT.