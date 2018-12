Messico, sub veronese ritrovata senza vita: tv locale parla di gesto estremo

Print This Post

Il mistero della morte in Messico dell’istruttrice sub italiana Anna Ruzzenenti, 27 anni originaria di Bardolino in provincia di Verona, starebbe diradandosi

NordEst – Si rafforza l’ipotesi del gesto estremo, dopo che la tv messicana ‘Canal 10’ di Cancun ha postato in rete un video girato quando la giovane era ancora viva.

Nel filmato, datato 19 dicembre, la tv racconta che ‘Ana’ “ha cercato di togliersi la vita annegandosi” davanti ad una spiaggia di Playa del Carmen, ma che “per sua fortuna è stata salvata dal personale della Zona federale marittimo-terrestre” e “portata in ospedale dove i medici sono riusciti a stabilizzarla”.

La tv sostiene che dopo questo gesto ‘Ana’ doveva essere rimandata in Italia, ma che aveva chiesto al personale del Sistema integrale per lo sviluppo della famiglia (Dif) e agli agenti della polizia turistica “di farle vedere per un’ultima volta le onde dei Caraibi messicani”.

In breve

Un terremoto di magnitudo 2.6 è stato registrato nelle scorse ore con epicentro a Bassano del Grappa (Vicenza). Secondo le rilevazioni del Centro terremoti dell’Ingv, l’epicentro della scossa è stato localizzato due chilometri a Est della città, a una profondità di 11 chilometri. La scossa è stata preceduta da un’altra più debole, di magnitudo 2.0, registrata alle ore 8.33. La scossa è stata percepita ai pianti alti delle abitazioni, molte le chiamate ai Vigili de fuoco, ma non risulta nessun danno. Altre scosse lievi anche al confine fra l’Alto Adige ed il Tirolo dell’est. Tutte le ultime scosse