Emergenza Covid-19, Santa messa chiesa dell’Aiuto Primiero 22 marzo

Primiero (Trento) – In tempo di emergenza coronavirus, la santa messa locale ancora una volta viene diffusa via streaming dalla chiesa dell’Aiuto a Primiero, domenica 22 marzo con i parroci locali.

L’invito è a condviderla su tutti i vostri canali per raggiungere tutte le famiglie di Primiero Vanoi Mis. Copia e diffondi questo link per rivedere la santa messa, o clicca in basso per rivederla in tv o su tutti i dispositivi fissi o mobili.

In breve dalla Diocesi

DIRETTA STREAMING AUDIO delle celebrazioni nella cattedrale di San Vigilio.

OGNI DOMENICA alle ore 10.00 s. Messa a porte chiuse presieduta dall’arcivescovo Lauro Tisi.

OGNI GIORNO (dal lunedì al sabato) ore 8.00 Lodi mattutine e s. Messa; ore 18.30 Vespri.

OGNI VENERDÌ DI QUARESIMA (fino al 3 aprile) ore 15.00 Meditazione sulla Passione guidata dall’arcivescovo Lauro Tisi.

TUTTE LE DIRETTE POSSONO ANCHE ESSERE GUARDATE AL CANALE 601 DEL DIGITALE TERRESTRE (Telepace Trento).