L’importanza della diversificazione delle competenze nel mercato del lavoro di Trieste

Trovare un impiego spesso non è semplice non solo per le numerose difficoltà che il panorama professionale mostra, ma anche perché non si ha una strategia chiara e definita di come muoversi per raggiungere l’obiettivo che ci si è prefissati

NordEst – Quando si cerca lavoro, infatti, si può decidere di adottare due diversi approcci: diversificare le proprie competenze o specializzarle focalizzandosi su un settore specifico. Vediamo perché conviene diversificare le competenze professionali e come farlo in maniera vincente.

Diversificazione o specializzazione: cosa scegliere?

Entrambe le opzioni possono rivelarsi vantaggiose, ma per quelle che sono le condizioni del mercato del lavoro attuale probabilmente la diversificazione è più promettente e può assicurare maggiori vantaggi. È un tipo di approccio più indicato per persone intraprendenti e che vogliono e sanno continuamente mettersi in gioco, ricominciare e muoversi in contesti sempre diversi. La diversificazione delle competenze è vantaggiosa perché permette di accedere a una maggiore quantità di mansioni e posizioni. Trovare lavoro a Trieste per chi ha competenze diversificate è più facile proprio perché è maggiore il numero di ruoli che può svolgere.

Ma non solo. C’è una maggiore libertà di scelta e la possibilità, qualora si creassero le condizioni, di specializzarsi, mentre se si decide di specializzarsi è più difficile poi diversificarsi. Bisogna poi considerare come la diversificazione delle competenze sia essa stessa una skill preziosa perché riflette la capacità del professionista di sapersi adattare, rimettersi in discussione e avere quella flessibilità e versatilità tale da rispondere alle diverse esigenze.

Infine, ma non meno importante: la diversificazione migliora le prospettive consentendo di conoscere più settori in maniera trasversale così da incontrare maggiori opportunità e poter cogliere quelle più convenienti, sia dal punto di vista economico che logistico.

Come diversificare le competenze

Per diversificare le proprie competenze professionali bisogna avere innanzitutto un atteggiamento proattivo. Ogni posizione che si ricopre non è mai il punto di arrivo, ma un potenziale ponte verso altre occupazioni. Bisogna quindi investire in una formazione continua fatta di corsi, workshop e iniziative di vario genere che possono permettere di ampliare le proprie conoscenze. È utile anche identificare quelle che sono le competenze mancanti e acquisire quelle più promettenti.

Un consiglio da seguire è anche quello di investire molto sull’acquisizione di competenze trasversali come la comunicazione, il problem solving , la gestione delle scadenze; sono infatti tutte skill utili in qualsiasi ambito lavorativo. Molto importante è poi la capacità di creare una rete di contatti con altri professionisti del proprio settore. Sono queste quelle che più di altre consentono di avere una visione chiara delle opportunità professionali migliori da cogliere così da poter trovare lavoro e crescere nel proprio percorso di carriera.

Infine è indispensabile guardare non solo al futuro, ma anche al presente monitorando la propria situazione e il livello raggiunto. Come detto la diversificazione è una delle possibili strategie da perseguire, ma non l’unica. Se si dovesse concretizzare l’opportunità di specializzarsi per trovare lavoro o fare quello step di carriera è fondamentale saperla cogliere perché la diversificazione, così come la specializzazione, è sempre il mezzo mai il fine.