Mercato immobiliare in ripresa grazie a prezzi più bassi e mutui più accessibili

Le compravendite salgono di oltre il 20% nei primi 9 mesi del 2016

NordEst – Il 2016 si avvia verso i suoi giorni conclusivi e anche per il mercato immobiliare è tempo di bilanci.

Un’ottima annata, si potrebbe dire, che vede soprattutto nell’aumento, atteso, delle compravendite immobiliari l’aspetto più importante.

I dati, resi pubblici dall’Agenzia delle Entrate, evidenziano che nei primi nove mesi del 2016 c’è stato un incremento medio delle transazioni del 20,4%.

Città Primi nove mesi 2016 Primi nove mesi 2015 Variazione % 2016/2015 Bologna 4071 3252 +25,2% Firenze 3552 2970 +19,6% Genova 4870 3840 +26,8% Milano 16044 12662 +26,7% Napoli 4838 4134 +17% Palermo 3465 3205 +8,1% Roma 21718 19507 +11,3% Torino 8985 7082 +26,9%

Fonte: Agenzia delle Entrate

Un trend significativo dunque, trainato soprattutto dalla diminuzione dei prezzi e dai mutui più accessibili; non dimentichiamo che dal 2007 le abitazioni, a livello nazionale, hanno ceduto il 39,7% del loro valore. Si torna dunque ad acquistare sia come prima casa sia come investimento.

Le grandi città vedono in testa Torino con un aumento del 26,9%, seguita a ruota da Genova (+26,8%) e da Milano (+26,7%). Fanalino di coda Palermo che registra +8,1%.

A livello geografico i comuni del Nord (con +23,7%) corrono più dei comuni del Centro (+18,3%) e del Sud (+15,7%).

“Questi dati – conclude Fabiana Megliola, Responsabile Ufficio Studi Tecnocasa – sembrano confortare la previsione che, per tutto il 2016, le transazioni chiuderanno intorno a 500 mila.

I prezzi invece continuano nel loro trend al ribasso, anche se meno rispetto al passato. Per la fine dell’anno prevediamo un ribasso dei prezzi compreso tra -2% e 0%”.