Merano, in soffitta trova una granata da mortaio e 2 pistole

Risalgono alla prima Guerra mondiale, recuperate da artificieri

Bolzano – urante lavori di ristrutturazione, un meranese ha scoperto, nella soffitta dell’abitazione dell’anziana madre, una bomba a mano e due pistole semiautomatiche “Beretta”, apparentemente ancora funzionanti, risalenti all’epoca della prima Guerra mondiale. L’uomo, comprensibilmente agitato, ha segnalato il rinvenimento all’Ufficio armi del commissariato di Merano, spaventato dal possibile potenziale esplosivo dell’ordigno, spiegando di non accedere da decenni alla soffitta in quanto inutilizzabile.

Gli agenti del commissariato insieme al nucleo artificieri della questura di Bolzano si sono recati sul posto, provvedendo a mettere in sicurezza la zona e ad isolare l’ordigno bellico, risultato essere una granata da mortaio ancora attiva, perfettamente integra, con potenziale ancora inesploso. La bomba e le due pistole, quindi, sono state prese in consegna dagli artificieri in attesa del disinnesco della granata e della loro distruzione.

In breve

Le pattuglie del soccorso alpino della Guardia di finanza hanno individuato due francesi che esercitavano irregolarmente la professione di maestro di sci sulle piste di un comprensorio della Val Gardena. Pur in possesso di un titolo analogo conseguito all’estero, infatti, non avevano richiesto la prescritta autorizzazione temporanea, necessaria per esercitare la professione in Italia. Alla vista dei finanzieri, i due hanno tentato di confondersi con gli altri sciatori, allontanandosi dai gruppi che accompagnavano. Le Fiamme gialle, però, li stavano osservando da tempo anche perché indossavano una vistosa casacca con il logo di una scuola di sci d’Oltralpe, e dispensavano consigli su come affrontare i tracciati più impegnativi e suggerimenti sulla tecnica. Fermati a bordo pista dai militari, si sono visti contestare una pesante sanzione che, se non pagata in tempi brevi, potrà facilmente superare i 2.500 euro. I clienti, tutti minorenni, sono tornati dai propri genitori.

Fermato per un controllo, prima ha tentato la fuga, poi ha ferito un agente colpendolo con un pugno al volto ed una testata al sopracciglio. Come se non bastasse, dopo essere stato arrestato, mentre veniva accompagnato davanti al giudice per l’udienza di convalida, ha ferito con una testata un altro agente. È costata cara l’aggressività ad un 19enne tunisino pluripregiudicato, che si è ritrovato con un doppio arresto a proprio carico per violenza e lesioni volontarie a pubblico ufficiale ed un decreto di espulsione emesso dal questore, Paolo Sartori, che diverrà operativo una volta che il giovane verrà scarcerato.