“Memorie di un ufficiale di fanteria” di Siegfried L. Sassoon, giovedì 31 ottobre 2024 alle 20.30 in Biblioteca a Fiera di Primiero

L’intervento di Rossi al convegno “Dalla ricerca all’innovazione” Trento – “Non è vero che non abbiamo le capacità per uscire dalla crisi, ci stiamo invece riuscendo, anche se con un dinamismo inferiore rispetto al Nord Est, il Trentino ha però estremo bisogno di ritrovare competitività per essere capace di produrre valore, reddito ed essere più dinamico”. E’ […]