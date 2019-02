Maxioperazione antibracconaggio del Corpo forestale trentino con Guardia di Finanza e Carabinieri: sette le persone finite in manette

Connect on Linked in

Hanno preso il via dal Trentino le indagini dopo l’arresto di un bracconiere, condannato nel novembre del 2018

NordEst – Dal Trentino le indagini si sono così estese in Veneto, Emilia Romagna, Friuli e Lombardia. Intercettazioni e appostamenti hanno portato gli inquirenti a scoprire una rete di persone che rubavano uccelli di specie protette in Val di Non, Val d’Adige, Val di Sole e Rotaliana per poi rivenderli a privati per concorsi canori e altri commerci internazionali illeciti.

Si parla di 10mila animali per un valore sul mercato di 3 milioni e mezzo di euro circa. Le indagini degli inquirenti proseguono per accertare la responsabilità di altre persone coinvolte.

In breve

Rapina alla gioielleria Gstader Putzer di Bressanone. La polizia ha fermato il presunto autore. Secondo quanto ricostruito, il rapinatore sarebbe entrato nel negozio, armato di pistola. Dopo essere entrato in azione, ha tentato la fuga, ma è stato bloccato da due negozianti del quartiere, che hanno poi subito allertato la polizia.