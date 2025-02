Maxi operazione in A22, sequestrati 11 chili di coca e hashish

L’uomo era appena uscito dal carcere per tentato omicidio

Bolzano – Una maxi operazione antidroga della Questura di Bolzano la scorsa notte sull’autostrada del Brennero ha portato al sequestro di undici chili di hashish e cocaina e due arresti. Uno dei due era appena uscito dal carcere dopo alcuni anni per aver tentato di uccidere la moglie. Nella serata di giovedì, gli investigatori della della Sezione Narcotici della Squadra Mobile, nel corso di uno servizio notturno effettuato all’uscita del casello autostradale di Bolzano Sud ad un controllo di una Volkswagen Touran con a bordo O.K., cittadino marocchino di 45 anni, pluripregiudicato per reati contro la persona e spaccio di sostanze stupefacenti,.

L’uomo fermato, nel 2017 era stato arrestato, sempre dalla Squadra Mobile, per il tentato omicidio della moglie, accoltellata al termine di un litigio nella loro abitazione di viale Europa e per il quale era stato condannato in via definitiva a oltre 9 anni di carcere. Dopo essere stato scarcerato, alla fine dello scorso mese di gennaio era stato colpito da un decreto di espulsione emesso dal Questore di Bolzano Paolo Sartori, e quindi scortato al Cpr di Ponte Galeria, a Roma, in quanto pluripregiudicato ed irregolare sul territorio dello Stato.