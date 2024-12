Maxi incendio al deposito Fercam a Bolzano, 10 tir distrutti

L’incendio è stato messo sotto controllo alle ore 6:30, limitando i danni. Sul posto sono giunti anche i tecnici dell’Agenzia per l’Ambiente, che hanno monitorato possibili rischi ambientali, e gli organi di polizia per coordinare le operazioni di sicurezza. Il servizio sanitario era presente, ma fortunatamente non sono stati necessari interventi. Non si sono registrati problemi per l’inceneritore nelle vicinanze né per il traffico sull’autostrada, che è rimasto regolare. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.