Maxi evasione per circa 4,6 mln Centri bellezza del Veneto

Operazione Guardia Finanza di Padova

NordEst – Un sistema di evasione fiscale messo in atto da una vera e propria catena di centri estetici, organizzati formalmente come associazioni non riconosciute, ma di fatto esercenti di attività commerciali.

Lo ha scoperto la Compagnia della Guardia di Finanza di Padova, con l’indagine chiamata “La Grande Bellezza”.

Il meccanismo, che ha consentito di scoprire una maxi evasione di 4,6 milioni di euro, faceva capo ad una coppia di imprenditori di Bagnoli di Sopra e di Stanghella e ad un loro collaboratore di Este, che operavano da tempo nel settore degli istituti di bellezza.

In breve

Un automobilista di 69 anni residente a Romano d’Ezzelino (Vicenza) è morto giovedì a causa delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto a Onè di Fonte (Treviso), ai confini tra la provincia della Marca e quella berica. Incidente mortale anche nel veronese. Un uomo ha perso la vita dopo essere precipitato dal tetto del capannone di una cartiera a Zevio (Verona).

Terribile scontro frontale sulla strada metropolitana alle porte di Caorle fra due motociclisti e il bilancio è tragico: due persone decedute. L’incidente si è verificato poco prima delle 21 di giovedì sera, nella località di Sesta Presa di Caorle, fra Ottava Presa e la cittadina marinara. Le vittime sono entrambe di Caorle: il 50enne Enrico Bellinazzi, che stava rincasando dopo una giornata di lavoro al distributore che gestisce a Porto Santa Margherita e Pierluigi Dorigo, 67enne che rincasava a bordo del suo scooter.