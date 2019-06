Maturità, prima prova: Ungaretti, Sciascia e Stajano

Connect on Linked in

Al via, con la prova di Italiano, gli Esami di Maturità per oltre 500.000 studenti. Ungaretti, Sciascia, Montanari, Stajano e un testo del prefetto Luigi Diana sul generale Carlo Alberto Dalla Chiesa sono gli argomenti delle tracce resi noti da ScuolaZoo

NordEst – Più precisamente: A1: Ungaretti ‘Il Porto sepolto’ dalla raccolta l”Allegria’ del 1942. A2: Sciascia, ‘Il giorno della civetta’. B1: Testo da Tomaso Montanari: ‘Istruzioni per l’uso del futuro. Il patrimonio culturale e la democrazia che verrà’. B2: Steven Sloman e Philip Fernbach: ‘L’illusione della conoscenza’ (edizione italiana di Paolo Legrenzi). B3: Corrado Stajano: ‘L’eredità del Novecento’. C1: Testo del Prefetto Luigi Viana in occasione delle celebrazioni del trentennale dell’uccisione del prefetto Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro e dell’agente Domenico Russo. C2: Tra sport e storia articolo di Cristiano Gatti pubblicato su Il Giornale, che parla della vittoria al Tour de France di Gino Bartali nel 1948, avvenuta in un momento di forte tensione dopo l’attentato a Togliatti.

“Sono molto orgogliosa e credo sia un bellissimo segnale non solo per i ragazzi, ma per tutti” ha detto all’Adnkronos Rita Dalla Chiesa. “E’ orgoglio puro – ha aggiunto – ed è un bel segnale anche per tutto il lavoro che stanno facendo gli insegnanti nelle scuole, in particolare in Sicilia, su mio padre e il suo lavoro. Oggi i ragazzi sanno chi è, ne parlano a scuola e in famiglia: è un pezzo di storia d’Italia, è il mio cuore. Ribadisco, sono veramente orgogliosa di questa scelta”. “Non vedo l’ora di dirlo al mio nipotino di 11 anni che sa tutto – ha concluso – sono veramente felice, è davvero un bel segnale per i ragazzi”.

L’Esame di Maturità, fanno sapere fonti del Miur, “è stato avviato in modo ordinato e tutto procede tranquillamente”. Le commissioni d’Esame coinvolte quest’anno sono 13.161 per 26.188 classi. I candidati iscritti alla Maturità sono 520.263, di cui 502.607 interni e 17.656 esterni. Secondo le prime rilevazioni del Miur, il tasso di ammissione all’Esame è del 96,3%. La seconda prova è in calendario domani, sempre dalle 8.30. Nei giorni delle prove scritte, è confermato il divieto tassativo per i candidati di utilizzare cellulari, smartphone, pc e qualsiasi altra apparecchiatura elettronica in grado di accedere alla rete o riprodurre file e immagini, pena l’esclusione dall’Esame.

“Ci siamo! Noi del Miur Social vogliamo fare un in bocca al lupo a tutti i maturandi che oggi svolgeranno la prima prova scritta”. Così sui suoi profili social il ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Un incoraggiamento è arrivato su Facebook dallo stesso ministro, Marco Bussetti: “Cari ragazzi, è arrivato il momento. Forza! Sono certo farete del vostro meglio! Buon lavoro a tutti e ricordatevi ‘La fortuna non esiste: esiste il momento in cui il talento incontra l’opportunità’“.