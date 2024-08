Salvini in Trentino: opere, pensioni, “Ius scholae” e “Pinzolo libera dalle auto nel 2027” (VIDEO)

E’ arrivato in bicicletta al tradizionale appuntamento di fine estate a Pinzolo, dove il vicepremier e ministro alle Infrastrutture e Trasporti ha parlato davanti a 200 simpatizzanti e attivisti della Lega. “Nel 2027 Pinzolo libera dalle auto”, ha confermato il vice premier

Pinzolo (Trento) – Dopo l’incontro con il presidente della provincia di Trento, Maurizio Fugatti; il confronto sul palco, dove Salvini ha affrontato vari temi di interesse locale e non solo: dalla tangenziale di Pinzolo realizzata entro il 2027, al bypass di Trento, ma anche l’autonomia differenziata e il tema attuale: lo “ius scholae”.

Il vicepremier ha ribadito nuovamente il suo no allo “ius scholae”; mentre sull’autonomia differenziata si è detto stupito che anche territori a statuto autonomo come la Sardegna si siano schierati contro. Con il Veneto del governatore Luca Zaia, pronto a mobilitarsi. La questione infrastrutture: bypass di Trento e tangenziale di Pinzolo procedono come da cronoprogramma, ha detto Salvini: il nuovo codice degli appalti, ha assicurato, taglierà di un anno i tempi.

“Sto messaggiando con Meloni anche nelle ultime ore, il momento è complicato, il nostro obiettivo sono stipendi e pensioni”. Lo dice Matteo Salvini alla festa della Lega a Pinzolo (Trento). “Il nostro obiettivo non è lo ius soli ma aumentare gli stipendi.Il mio obiettivo continua a essere cancellare la legge Fornero e dare la possibilità di uscire a chi ha lavorato per 41 anni, star lì a litigare su ius soli o cittadinanza non è utile a nessuno, tanto più se raccogli i complimenti di Bonaccini e Repubblica, avanti con le nostre idee non quelle degli altri. Per me ogni polemica è chiusa e il governo va avanti fino al 2027, nessuno riuscirà a dividere il centrodestra, sarebbe delittuoso far vincere il centrosinistra”.