Masterplan Primiero San Martino, dopo la presentazione informale approda in Consiglio mercoledì 26 febbraio alle 17.30

Prevista l’approvazione dell’elaborato tecnico “Masterplan” di coordinamento degli interventi di riqualificazione degli spazi pubblici

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Dalla completa riqualificazione di viale Marconi a Pieve con la messa in sicurezza delle aree sensibili (Casa di riposo e Asilo) che ha ottenuto molti apprezzamenti da parte dei residenti, al rinnovo del parco Plank a San Martino di Castrozza e Vallombrosa a Fiera, fino al forte investimento sulle nuove ciclabili verso San Martino di Castrozza e a Primiero.

Sono solo alcune delle opere realizzate in questi mesi dal Comune di Primiero San Martino di Castrozza, che rientrano nell’ottica delle molte iniziative coordinate nel Masterplan, realizzato da tecnici, ma coinvolgendo il territorio per guardare al Primiero che verrà.

Un documento presentato informalmente nei giorni scorsi, ma che dipinge un Primiero più omogeneo e attento al suo territorio, sul piano urbanistico ma anche per quanto riguarda la qualità della vita e la sicurezza.

Che cos’è il Masterplan

Il Masterplan degli interventi di riqualificazione degli spazi pubblici del Comune di Primiero San Martino di Castrozza rappresenta un documento in grado di coordinare a lungo termine gli interventi negli spazi pubblici del comune di Primiero San Martino di Castrozza.

In seguito alla fusione dei comuni dell’Alto Primiero tale strumento diviene ancora più strategico in quanto permette finalmente di operare sulla base di una lettura complessiva ed unitaria del territorio. Un territorio che, fatte salve le peculiarità dei diversi nuclei urbani che lo compongono, si basa su una fitta rete di relazioni che meritano di essere comprese e valorizzate a livello globale e non più frammentario o incompleto. I risultati di tale analisi acquisiranno inoltre ulteriore valore se posti alla base di una futura pianificazione generale a livello comunale.

“Serve oggi, più che mai, un momento di riflessione”

Uno sguardo dall’alto della valle dovrebbe bastare a tutti per comprendere come negli ultimi decenni essa sia cambiata e come sia nostro dovere individuare e riprendere quegli aspetti che, nella frenesia del cambiamento, abbiamo tralasciato.

La buona progettazione dello spazio pubblico riveste in tal senso un’importanza strategica in un momento storico in cui i centri dei nostri paesi vanno spopolandosi, i luoghi di aggregazione vanno perdendo il loro significato e sempre più tendiamo ad erigere recinzioni e muri tra la sfera pubblica e quella privata. S

ulla base di queste premesse nasce il Masterplan di coordinamento degli interventi di riqualificazione degli spazi pubblici nel nuovo Comune di Primiero San Martino di Castrozza, frutto della collaborazione di un gruppo di giovani professionisti. Un punto di vista esterno quindi, coadiuvato da professionalità operanti a livello locale e pertanto relazionate al territorio ambito per ambito.

Il Masterplan rappresenta uno strumento estremamente prezioso che da oggi è a disposizione dell’amministrazione comunale e che, trattandosi di un lavoro con una prospettiva a lungo termine, lo sarà anche per quelle che verranno.