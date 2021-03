Marmolada, SAT: “Abbandono di ogni progetto di rilancio e potenziamento dello sci alpino”

Posted on

Rientra infatti fra gli obiettivi fondamentali dell’istituzione pubblica rendere gli studenti consapevoli dei rischi e dei benefici delle manovre errate o corrette in caso di primo soccorso e di stimolare e far crescere in loro la coscienza e la solidarietà civile, che si esprime anche nella disponibilità a soccorrere chi sta soffrendo o è in […]