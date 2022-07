Marmolada, Crolla ampio blocco di ghiaccio: diversi feriti, ma ci sono anche vittime. Elicotteri sul posto (VIDEO)

Almeno 15 persone sono rimaste coinvolte nell’incidente sulla Marmolada, a Pian dei Fiacconi, dove un distacco di roccia ha provocato l’apertura di un crepaccio sul ghiacciaio: risultano una quindicina di persone coinvolte. Ultimi aggiornamenti dalla Provincia di Trento

NordEst (Adnkronos) – Sul posto stanno operando 5 elicotteri di Suem veneto ed elisoccorso trentino con il Corpo nazionale del Soccorso alpino. Già soccorsi 7 feriti, accolti negli ospedali di Belluno, Treviso, Trento e Bolzano, almeno uno in condizioni critiche. I cinofili del Soccorso alpino stanno cercando i dispersi.

Secondo le prime informazioni il distacco sarebbe avvenuto nel tratto che porta da Pian dei Fiacconi a Punta Penia per la via normale alla vetta della Marmolada. Sono state attivate tutte le stazioni del soccorso alpino che ha propri elicotteri e mezzi impiegati in zona.

❌❌❌ CROLLA SERACCO IN MARMOLADA: 15 COINVOLTI E 7 FERITI ❌❌❌ Un grosso seracco in Marmolada é crollato e, secondo le prime informazione del Suem, avrebbe coinvolto una quindicina di persone di cui 7 feriti, uno dei quali in gravi condizioni. pic.twitter.com/4zFsojLUs7 — Luca Zaia (@zaiapresidente) July 3, 2022

I feriti sono stati ricoverati negli ospedali di Belluno, Treviso, Trento e Bolzano. Proprio ieri sulla Marmolada é stato raggiunto il record delle temperature (10 gradi circa in vetta).